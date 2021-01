Terminate le festività natalizie, è già tempo di entrare nel Carnevale. “Ogni scherzo vale” dice l’antico adagio, che, sicuramente non conosceva la pandemia. Bé, lasciamoci alle spalle la tristezza, dedicando la nostra attenzione alla cucina. Almeno quella non ce la possono portare via. E, qui, noi italiani siamo chiamati ancora una volta a fare la differenza. Per questa volta copriamo la bilancia e anticipiamo il Carnevale con le praline fantasiose. Un dolce diverso dal solito, che ha nella frutta secca l’ingrediente principale, ma che nel suo insieme affascinerà tutti i commensali.

Gli ingredienti per 5 persone

Anticipiamo il Carnevale con le praline fantasiose, suggerendo gli ingredienti per 5 persone:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

250 grammi di frutta secca la nostra scelta, preferibilmente però tra mandorle, pistacchi noci e nocciole;

200 grammi di zucchero;

90 grammi di burro a temperatura ambiente:

40 grammi di riso soffiato;

liquore tipo amaretto o crema di whisky;

crema di nocciola;

scagliette di cioccolata o praline di confetti colorati per la guarnizione.

La ricetta originale prevede l’utilizzo di un paio di cucchiai di alcolico per dolci, seppur abbastanza leggero. Nel caso in cui ci siano anche dei bambini tra i commensali, teniamone giustamente conto. Per crema di nocciola, intendiamo non solo quella più famosa, ma anche quelle artigianali e concentrate.

La preparazione

Ecco come preparare le praline fantasiose:

cominciamo a sminuzzare finemente tutta la frutta secca, inserendola in una ciotola assieme allo zucchero;

a questo punto dovremmo unire il liquore, la crema di nocciole e il burro. Nell’eventualità non usassimo il cuore, possiamo sostituirlo con del latte di mandorla;

amalgamiamo bene gli ingredienti e creiamo un impasto vellutato, al quale aggiungeremo il riso soffiato:

dopo aver mescolato ulteriormente e con vigore, formiamo delle palline grandi all’incirca come una noce, che passeremo nelle scaglie di cioccolata e guarniremo, se presenti, con i confetti colorati da biscotti;

mettiamole possibilmente su un vassoio di acciaio, copriamolo e lasciamolo in frigorifero per una decina di ore.

Rimandiamo alla lettura e alla preparazione di un dessert che piacerà sicuramente molto ai nostri bambini: i fagottini con le mele e le pere.

Approfondimento

Il fascino senza tempo dei fagottini dei boyscout con la mela le noci e la pera