Proviamo sempre a resistere, ma non ci riusciamo quasi mai. Il cioccolato ci inebria con il suo profumo, ci incanta con la sua bontà ed ecco che cediamo. Mangiare, si sa, non è solo un bisogno, ma anche un piacere e proprio il cioccolato rappresenta la massima espressione del gusto.

Fondente, al latte, bianco, con le nocciole, insomma, ne possiamo trovare tantissimi tipi. E soprattutto, possiamo mangiarlo nei modi più vari e particolari. Dalle tavolette alle creme spalmabili, ma non soltanto. Oltre alle solite torte e ai dolci che tutti conosciamo, c’è anche un altro modo tutto italiano di gustarlo.

Ci riferiamo al sanguinaccio, ricetta semplice e molto amata in tutto lo stivale, che si mangia solitamente a Carnevale. In fondo, non manca tanto all’arrivo della festa più colorata dell’anno e noi vogliamo assaporarla in anticipo.

Anticipiamo il Carnevale con il sanguinaccio al doppio cioccolato da gustare a merenda e come dessert

I nostri esperti di cucina hanno pensato ad una ricetta originale, una versione leggermente rivisitata del classico sanguinaccio al cioccolato fondente. Scopriamola subito.

Ingredienti:

30 grammi di amido di riso;

60 grammi di cacao in polvere;

400 ml di latte, preferibilmente intero;

20 grammi di burro;

80 grammi di zucchero a velo;

80 grammi di cioccolato bianco (una tavoletta);

30 grammi di gocce di cioccolato fondente;

1 cucchiaio da caffè di cannella.

Versiamo lo zucchero e la cannella in una ciotola, uniamo il cacao e l’amido di riso dopo averli setacciati e aggiungiamo il latte lentamente.

Spostiamo il composto in una pentola e lasciamo cuocere a fiamma molto bassa per qualche minuto. Mescoliamo di tanto in tanto, finché otterremo una consistenza densa.

Passiamo adesso al cioccolato.

Cacao, gocce e tanto gusto

A questo punto, tagliamo il cioccolato bianco a pezzi molto sottili e uniamoli al composto ancora in cottura, quando sarà abbastanza denso. Aggiungiamo le gocce di cioccolato e continuiamo a mescolare ancora un po’. Spegniamo il fuoco e versiamo il sanguinaccio in una ciotola, che lasceremo circa mezz’ora, per poi riporlo in frigo. Facciamolo raffreddare per almeno un’ora e mezza e distribuiamolo in apposite ciotole monoporzione.

Si mangia al cucchiaio ed è a dir poco sensazionale. Perché aspettare Carnevale se possiamo approfittarne subito?

