Anticipare il Natale a ottobre, ecco la nuova soluzione per combattere il Covid. E non si tratta assolutamente di una fake news. Vediamo il perchè.

L’intero globo è impegnato a fronteggiare l’emergenza sanitaria. Nell’ultimo periodo, però, l’insicurezza e l’ansia mondiale stanno salendo alle stelle per una possibile seconda ondata. I metodi per tamponare i danni della pandemia fioccano da ogni parte, ma quello adottato dal Venezuela sicuramente vince per originalità. Anticipare il Natale a ottobre, ecco la nuova soluzione per combattere il Covid!

La situazione attuale in Venezuela

Si sa, il Venezuela ormai da molti anni versa in una situazione preoccupante. Gran parte della popolazione, infatti, soffre la fame e fugge dal Paese, tentando la fortuna altrove. In tanti attraversano i confini clandestinamente nella speranza di assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza migliore.

La situazione attuale, purtroppo, non ha fatto altro che peggiorare le condizioni di vita dei venezuelani. I dati ufficiali però, sempre che siano veritieri, attestano solamente 720 morti dallo scoppio dell’epidemia, avvenuto durante i primi di marzo del 2020.

La decisione del presidente Nicolàs Maduro

Il presidente venezuelano ha deciso di contrastare l’emergenza sanitaria con una bizzarra idea. E cioè anticipare il Natale di circa sessanta giorni, fissandolo a ottobre.

La festività, infatti, è fortemente sentita in tutta l’America latina. È questo infatti il periodo dell’anno che spinge le famiglie a riunirsi in pranzi e cene. Senza dimenticare, poi, il flusso di gente attratta dai grandi eventi di massa. E si pensi alla Santa Messa della Vigilia.

Allo scopo, dunque, di evitare assembramenti incontrollabili, oltre che inevitabili, nel mese di dicembre, proprio quando si prospetta un’ulteriore crescita dei casi, si è giunti a questa decisione. Il decreto è stato ufficialmente divulgato il 15 di ottobre, ma non sono stati ancora annunciati ulteriori dettagli.

