È considerato ancora più antico del sapone di Marsiglia, il sapone che andremo a vedere nel nostro articolo. Sarebbe ritenuto dalla tradizione popolare un vero e proprio elisir per la bellezza e la cura del corpo. Oggi lo vediamo spesso sui banchi dei mercati. E, chissà quante volte ha attirato la nostra attenzione. Secondo gli storici sarebbe nato in Siria, 2.500 anni fa. Quando non esisteva la cosmetica, era uno dei rimedi e al top per mantenersi belli e profumati. Completamente naturale, con un mix naturale di olio di oliva e olio di alloro, che lo rendono alleato dell’ambiente.

Cos’è il Sapone di Aleppo

Benefico per la pelle, in quanto non la seccherebbe con la sua delicatezza. Da sempre usato anche per detergere pelli delicate come quelle dei bambini. Sembrerebbe essere anche uno dei detergenti universali più antichi ed efficaci che l’uomo conosca. Sempre, logicamente, assicurandosi dall’etichetta, che non vi siano aggiunte di profumazioni e additivi chimici. L’unione di questi due oli, offrirebbe enormi vantaggi sia per la pelle che per i capelli. Come sappiamo, infatti, l’olio di oliva avrebbe proprietà emollienti, nutritive e idratanti per la pelle. L’olio di alloro porterebbe in dote le proprietà antibatteriche e antisettiche, oltre che lenitive, in grado di agire sulla pelle con disturbi di psoriasi o acne.

Antichissimo e ricchissimo di antiossidanti e vitamine questo sapone da usare per rinforzare i capelli e ridonare giovinezza al viso

Vedendolo nella sua forma a panetto di colore quasi oro, rimanda a tutta la storia che lo circonda. Anticamente era usato sulla pelle come struccante e come lenitivo naturale post depilazione. Ancora oggi, in queste funzioni, trova molte estimatrici. Così come coloro che lo userebbero per rinforzare i capelli, grazie alla presenza di vitamine e antiossidanti in entrambi gli oli.

Ma, non sono pochi nemmeno gli uomini, che lo usano per la rasatura, o come maschera di bellezza, purificante per il viso, adattandosi magari anche a tipi di pelle segnati dalla barba. Attenzione che il suo prezzo non è sempre uguale. Dipende, infatti, dalle percentuali di presenza dei due oli. Maggiore è la presenza di quello d’alloro e più alto sarà il prezzo.

Una curiosità finale

Antichissimo e ricchissimo di antiossidanti e vitamine questo sapone veniva anticamente usato contro il nervosismo. In epoche in cui non esistevano ansiolitici e non si conoscevano ancora bene le virtù di alcune erbe, molti annusavano profondamente il panetto, affermando di trarne relax fisico e mentale.

Se lo acquistiamo, per conservarlo, trattandosi di prodotto completamente naturale, ricordiamoci di non chiuderlo in una scatola di plastica. Lasciamolo invece all’aria, o avvolto, come facevano le nonne, in un fazzoletto di cotone.

