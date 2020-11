Ansia e stress in cani e gatti. Scoperto un nuovo perché.

Il risultato di un recente progetto, denominato POFT, acronimo di “Protect Our Future Too”, di una equipe internazionale di veterinari ha portato un importante risultato. Infatti, la ricerca ha svelato un motivo fino ad ora mai preso in considerazione che può causare profonde sofferenze negli animali domestici: il cambiamento climatico.

Vediamo, quindi, di chiarire le ragioni di ansia e stress nei cani. Scoperto un nuovo perché.

Dunque, il surriscaldamento globale ed i mutamenti climatici stanno portando i nostri amici a quattro zampe a uno stress talmente intenso da modificare addirittura le loro abitudini primarie.

Non ci stiamo riferendo soltanto ai possibili sbalzi di umore in caso di pioggia o ad attacchi di panico durante i temporali, ma a mutazioni profonde.

Abitudini riproduttive e perdita dell’orientamento

Dallo studio è emerso, infatti, che le abitudini riproduttive dei gatti si stanno trasformando a causa del caldo anomalo. Infatti, se storicamente le cucciolate dei felini si attendevano durante il periodo di primavera ed estate, oggi, sempre più spesso, si assiste a nascite di piccoli anche durante l’inverno.

Per gli animali più in là con gli anni, invece, si riscontrano, di frequente, eventi in cui si perde l’orientamento o l’equilibrio quando le temperature si alzano o si abbassano bruscamente.

Le zecche e la leishmaniosi

Sempre a causa dell’innalzamento della temperatura terrestre le zecche, che in passato erano un pericolo durante i mesi caldi, oggi sono molto diffuse anche durante la stagione invernale.

Un altro esempio, fra i più eclatanti dei profondi mutamenti causati dal cambiamento climatico, è l’infezione da leishmaniosi, patologia che si trasmette attraverso la puntura di un piccolo insetto. Ebbene, fino a venti anni fa era classificata come malattia esotica, mentre oggi si è diffusa ovunque.

Ansia da temporale

Infine, lo studio ha evidenziato la presenza di traumi da stress negli animali domestici dovuti alla cosiddetta “ansia da temporale”. Purtroppo, sempre più di frequente, infatti, si assiste ad eventi climatici estremamente violenti, basti pensare alle bombe d’acqua.

Questi, possono causare non solo ingenti danni all’ambiente, ma anche profondi traumi al nostro amico a quattro zampe. Infatti, dallo studio è emerso che spesso i cani e gatti rimangono scossi per ore dopo un violento evento atmosferico

Per mitigare lo stress si possono utilizzare degli escamotage, come ad esempio chiudere le tapparelle e mettere in campo un diversivo. Come accendere la radio o la televisione, alle prime avvisaglie dell’avvicinarsi di un temporale.

Abbiamo cercato, dunque, di fornire utili informazioni su ansia e stress in cani e gatti. Scoperto un nuovo perché.