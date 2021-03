La vita quotidiana ci sottopone a prove continue e ritmi serrati a cui rispondiamo con sempre maggiore ansia e stress. Anche in questo periodo, in cui le nostre abitudini sono completamente cambiate, la situazione di costrizione, la preoccupazione per la salute ed il lavoro hanno contribuito ad aumentare il livello di questi mali del secolo. Le donne in particolare si trovano a dover affrontare un carico sempre maggiore di impegni e responsabilità.

Ansia e stress esiste un rimedio naturale valido solo per le donne

Molti studi hanno dimostrato come l’amicizia tra donne possa essere considerata un vero e proprio rimedio naturale per disinnescare quello stato di inquietudine e nervosismo con cui, in alcuni casi, si trovano a combattere. Per gli uomini non vale la stessa regola, come documentato le loro relazioni sono meno intense e benefiche rispetto a quelle che si instaurano tra il sesso opposto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il perché risiede tutto nell’ossitocina. Le donne nei rapporti di amicizia riescono a creare dei legami profondi con cui riescono ad esprimere liberamente le loro emozioni. Questa sensazione di empatia e complicità fa produrre ossitocina che contrasta cortisolo e adrenalina, gli ormoni alla base degli stati di ansia. È dunque provato che un aperitivo con una vera amica ha la capacità di riportare calma e benessere.

Negli uomini la maggiore difficoltà ad esprimere la propria emotività e la minore produzione di ossitocine rende questo rimedio poco efficace.

Come nasce un rapporto di amicizia rimane un mistero. A volte è frutto di una passione comune, altre di una paura. A prescindere da questo, quello che rende una relazione di questo tipo un vero salvavita è la consapevolezza di poter contare sull’altra. Affidarsi senza timori e potersi esprimere profondamente sono gli elementi fondamentali di questi rapporti quando visti in un’ottica di autenticità. Quando anche un lungo silenzio ci consente di sentirci al sicuro saremo certe di poter contare su grandi quantità di ossitocina.

Ad ansia e stress esiste un rimedio naturale valido solo per le donne e questo è sicuramente l’amicizia.