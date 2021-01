Allarme per gli utilizzatori del cashback, la misura prevista dal decreto apposito del Governo Conte e fortemente voluta per rilanciare l’economia e l’utilizzo delle transazioni in digitale. Moltissimi utenti avrebbero infatti denunciato la sparizione di diverse transazioni dall’app IO. Un problema già noto nel periodo delle feste natalizie 2020. C’è chi infatti si è visto escluso dal rimborso per non aver raggiunto il minimo previsto di 10 transazioni, perché non registrate dall’applicazione.

Si sta ragionando su un modo per recuperare questi ‘sfortunati’ utenti, ma i guai per il cashback non sarebbero finiti qui. Il Giornale aveva riportato infatti diversi ritardi per chi utilizza il circuito PagoBancomat, con anomalie nella registrazione delle transazioni., con anomalie nella registrazione delle transazioni. Anomalie, che, pare, sarebbero state sanate: ma non del tutto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Anomalia nel cashback, sparite centinaia di transazioni: ecco come capire se si sono persi soldi

Da quanto riportato nelle note ufficiali di Bancomat S.p.A, sembrerebbe che nelle giornate del 18 e del 29 dicembre la presunta anomalia abbia impedito di registrare decine di transazioni. Un buco enorme, proprio a ridosso delle festività più importanti di Natale e Capodanno, per le quali in moltissimi hanno approfittato della misura per fare spesa, compere e regali. Difficile che la cosa rimanesse ‘impunita’. E infatti sia il team di sviluppo dell’applicazione che l’azienda di pagamenti digitali sono intervenuti, specificando che si agirà per effettuare un ‘recupero’ e consentire a chi aveva diritto di sfruttare l’Extra Cashback di Natale, anche con importi superiori rispetto a quanto già notificato.

Ecco come capire se si sono persi soldi

Anomalia nel cashback, sparite centinaia di transazioni. Ma quando saranno erogati questi soldi? Bisognerà tenere d’occhio l’app IO. Direttamente nella sezione portafoglio, infatti, entro fine febbraio 2021 ci si troverà accreditata la somma dovuta. Insomma, tutto sembra essersi risolto per il meglio: ma non è detto che in futuro il problema non possa ripresentarsi ancora.

La Redazione di ProiezionidiBorsa.it terrà d’occhio la situazione e provvederà a tenere informati i lettori in caso di novità e aggiornamenti.