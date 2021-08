Ecco la raccomandazione odierna del nostro Ufficio Studi: Anima Holding potrebbe essere all’inizio di un forte rialzo dei prezzi. Il titolo quindi rappresenta un’ottima opportunità.

Facciamo prima un premessa.

Momento molto particolare per i mercati azionari internazionali. Le nostre previsioni annuali collocano la formazione di un massimo rilevante proprio nella prima decade di agosto, ma ci sono condizioni grafiche da indurci a pensare ad un’automodifica dello scenario.

Se la view non verrà smentita quindi di volta in volta, da un’inversione settimanale al ribasso, il rialzo potrebbe continuare anche per diverse settimane. Ameno fino al 5 ottobre, se non addirittura fino a tutto il mese di dicembre.

Quale livello monitorare per il Ftse Mib Future per la giornata odierna?

La tenuta in chiusura giornaliera del livello di 25.220 farebbe ripartire le quotazioni verso area 26.000 da raggiungere in pochi giorni. Una chiusura inferiore al livello invece, sarebbe davvero preoccupante perchè ci farebbe rivedere lo scenario rialzista non solo settimanale.

Anima Holding potrebbe essere all’inizio di un forte rialzo dei prezzi

Il titolo (MIL:ANIM) ha chiuso la giornata di contrattazione del 2 agosto al prezzo di 4,266 in rialzo del 2,60% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,604 ed il massimo a 4,79.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (11 giudizi) stimano il fair value in area 5,10 euro per azione. I nostri calcoli invece, normalizzati sui bilanci degli ultimi 4 anni giungono ad un prezzo obiettivo di 6,20 euro.

Strategia di investimento

Per coloro che hanno comprato il titolo come da nostre precedenti raccomandazioni, il consiglio è di mantenere. Infatti, fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 4,08, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 4,58/4,79 e poi 5,40. Supporto di breve termine a 4,187.

Per chi volesse comprare il titolo ai prezzi attuali (operazione consigliata e con elevate probabilità a favore) può attenersi agli stessi livelli operativi.

Si procederà per step.