Nel nostro Paese, il settore del turismo è stato uno dei più penalizzati dalla pandemia. L’emergenza epidemiologica ha messo in ginocchio molti settori economici. Ma quello del turismo ha particolarmente sofferto del lockdown prolungato. La priorità, infatti, in questo momento quella di farlo ripartire in sicurezza e senza restrizioni.

Come affermato dal Premier Mario Draghi in una delle recenti conferenze del G20 sul Turismo, “Il Mondo vuole viaggiare in Italia e l’Italia è pronta a ridare il benvenuto al Mondo”.

Le nuove disposizioni, e tra queste anche il green pass europeo e nazionale, faciliteranno gli spostamenti dei cittadini europei vaccinati, guariti dal Covid o in possesso di un tampone negativo nelle 48 ore precedenti. Sia all’interno del nostro Paese che in Europa.

E proprio perché l’Italia è ai primi posti al Mondo per il suo patrimonio storico, culturale e paesaggistico che i Consulenti esperti di Viaggi di ProiezionidiBorsa, intendono scoprire ogni giorno una nuova meta turistica.

Quest’oggi andremo alla scoperta di un angolo di paradiso meta ideale per tutta la famiglia, unico al Mondo per la trasparenza dell’acqua, noto come la “baia delle barche volanti”.

Vediamo, dunque, dove si trova e come raggiungerlo.

Quest’angolo di paradiso noto come la baia delle barche volanti è unico al Mondo per la trasparenza dell’acqua e meta ideale per tutta la famiglia: scopriamo dove si trova e come raggiungerlo

In un precedente articolo abbiamo scoperto le bellezze di uno dei borghi medievali tra i più fiabeschi e meno conosciuti d’Italia.

Un paesino di appena 50 abitanti che d’estate incanta i turisti con dame e cavalieri tra le viuzze acciottolate e a Natale con i suoi mercatini.

Il Borgo è in Trentino, poco distante dal Lago di Garda. E il suo nome è il Canale di Tenno. Cliccando qui i Lettori scopriranno cosa vedere e come raggiungerlo.

Quest’oggi, invece, come anzidetto, scopriremo un angolo di paradiso di mare, unico al Mondo per la trasparenza dell’acqua. Quest’angolo di paradiso noto come la “baia delle barche volanti” è unico al Mondo per la trasparenza dell’acqua e meta ideale per tutta la famiglia: scopriamo dove si trova e come raggiungerlo.

L’Italia, infatti, è famosa per il suo mare. E la Sicilia è tra quei luoghi che lasciano i visitatori senza fiato. Anche l’isola di Lampedusa è uno di questi luoghi. Dal fascino e dal mare irresistibile.

Le sue coste sono piene di spiagge, calette e baie davvero straordinarie. Non lontana dalla famosa Spiaggia dei Conigli, sul versante sud dell’isola di Lampedusa, c’è la famosa baia di Tabaccara.

Questa baia è raggiungibile sia da mare che da terra ed è incantevole, in quanto l’acqua è così trasparente e limpida da dare l’impressione ai visitatori che le barche sono sospese nell’aria.

Per questo motivo, la baia dove un tempo le navi si scambiavano il tabacco e i sigari per il loro commercio, viene chiamata la baia delle barche volanti.

È una della baie più belle dell’Isola di Lampedusa che difficilmente si dimenticano, proprio perché unica al mondo.

L’isola di Lampedusa è un vero e proprio angolo di paradiso.