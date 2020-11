Le vendite all’asta riservano sempre delle sorprese e, sapendosi muovere, possono anche consentire di fare affari in svariate categorie merceologiche. È da un po’ che la nostra Redazione segue alcune tipologie di offerte che spaziano dai beni immobili ai beni mobili registrati e non. Vediamo quindi ora di approfondire dove si trovano lotti di anelli in oro bianco e diamanti in vendita all’asta a partire da 350 euro.

Asta asincrona telematica

Prima di addentrarci nella vetrina dei preziosi che a breve saranno messi all’asta, cerchiamo di approfondire qualche dettaglio sulle aste. Restringiamo ora il nostro focus sulla vendita asincrona telematica. Si definisce tale quella vendita all’asta che consente di presentare offerte e rilanci esclusivamente in modalità telematica. Per cui si tratta di una vendita che si effettua on-line, in un preciso arco temporale non simultaneo. Per cui chi intende presentare offerte di acquisto a partire da una base d’asta, deve necessariamente accedere e registrarsi nel portale del gestore della vendita.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Nel caso che qui ci occupa, è preliminare andare sul sito web di benimobili.it (sito ufficiale della Associazione Nazionale IVG vendite telematiche). Fatto ciò, bisognerà andare sul settore merceologico d’interesse, individuare il lotto, registrarsi e accedere al modulo web per la presentazione dell’offerta. Prima di attivarsi si consiglia di leggere accuratamente le “condizioni generali di contratto”. Passiamo ora in rassegna i singoli lotti di anelli in oro bianco, diamanti perle e pietre preziose visionabili al presente link. La vendita avverrà per tutti i lotti tramite asta telematica asincrona con procedura n.54/2020 con il seguente gestore di competenza: IVG di Cremona e gestore vendita 31/2020/V.

Anello in oro bianco e acqua marina e diamanti (10,8 g)

a) prezzo base: 500,00 euro;

b) inizio vendita: 29/11/2020 ore 12:00;

c) inizio iscrizione: 29/11/2020 ore 12:00;

d) termine iscrizione: con Carta 14/12/2020 ore 12:00;

e) termine vendita: 14/12/2020 ore 12:00;

f) termine prenotazione visita: 09/12/2020 ore 17:00;

g) Tribunale: Cremona

h) rilancio minimo: 25,00 euro;

i) cauzione: (10,00 % prezzo offerto).

Anello in oro bianco rubellite e diamanti (7,8 g)

a) prezzo base: 350,00 euro;

b) inizio vendita: 29/11/2020 ore 12:00;

c) inizio iscrizione: 29/11/2020 ore 12:00;

d) termine iscrizione: con Carta 14/12/2020 ore 12:00;

e) termine vendita: 14/12/2020 ore 12:00;

f) termine prenotazione visita 09/12/2020 ore 17:00;

g) codice vendita 401724;

h) Tribunale: Cremona;

i) rilancio minimo: 20,00 euro;

l) cauzione: (10,00 % prezzo offerto).

Anello in oro bianco e perla australiana e diamanti (9,3 g)

a) Prezzo base: 500,00;

b) inizio vendita 29/11/2020 ore 12:00;

c) inizio iscrizione 29/11/2020 ore 12:00;

d) termine iscrizione: con Carta 14/12/2020 ore 12:00;

e) termine vendita 14/12/2020 ore 12:00;

f) termine prenotazione visita 09/12/2020 ore 17:00;

g) codice vendita 401725;

h) Tribunale: Cremona;

i) rilancio minimo: 25,00 euro;

l) cauzione: (10,00% prezzo offerto)

Anello in oro bianco opale di fuoco e diamanti (17,7 g)

a) Prezzo base: 550,00 euro;

b) inizio vendita: 29/11/2020 ore 12:00;

c) inizio iscrizione: 29/11/2020 ore 12:00;

d) termine iscrizione: con Carta 14/12/2020 ore 12:00;

e) termine vendita: 14/12/2020 ore 12:00;

f) termine prenotazione visita: 09/12/2020 ore 17:00;

g) codice vendita: 401726;

h) Tribunale: Cremona;

i) rilancio minimo: 25,00 euro;

l) cauzione: (10,00 % prezzo offerto).

Anelli in oro giallo giada e diamanti (9,7 g)

a) Prezzo base: 450,00 euro;

b) inizio vendita: 29/11/2020 ore 12:00;

c) inizio iscrizione: 29/11/2020 ore 12:00;

d) termine iscrizione: con Carta 14/12/2020 ore 12:00;

e) termine vendita: 14/12/2020 ore 12:00;

f) termine prenotazione visita: 09/12/2020 ore 17:00;

g) codice vendita: 401727

h) Tribunale: Cremona;

i) Rilancio minimo: 20,00 euro;

l) cauzione: (10,00 % prezzo offerto).

Anelli in oro bianco snodato tre rubini e diamanti (9,0 g)

a) Prezzo base: 650,00 euro;

b) inizio vendita: 29/11/2020 ore 12:00;

c) inizio iscrizione: 29/11/2020 ore 12:00;

d) termine iscrizione: con Carta 14/12/2020 ore 12:00;

e) termine vendita: 14/12/2020 ore 12:00;

f) termine prenotazione visita: 09/12/2020 ore 17:00;

g) codice vendita: 401728;

h) Tribunale: Cremona

i) rilancio minimo: 25,00 euro;

l) cauzione: (10,00 % prezzo offerto).

Anelli in oro bianco, diamanti e smeraldi (6,4 g)

a) Prezzo base: 400,00 euro;

b) inizio vendita: 29/11/2020 ore 12:00;

c) inizio iscrizione: 29/11/2020 ore 12:00;

d) termine iscrizione: con Carta 14/12/2020 ore 12:00;

e) termine vendita: 14/12/2020 ore 12:00;

f) termine prenotazione visita: 09/12/2020 ore 17:00;

g) codice vendita: 401729;

h) Tribunale: Cremona;

i) rilancio minimo: 20,00 euro;

l) cauzione: (10,00 % prezzo offerto).

Ecco dunque dove trovare lotti di anelli in oro bianco e diamanti in vendita all’asta a partire da 350 euro.