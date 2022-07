Quando proprio non sappiamo che cosa fare per cena spesso finiamo per ripiegare sulle solite ricette pronte in pochi minuti ma sazianti e nutrienti. In particolare quando abbiamo ospiti, è importante avere sotto mano delle ricette semplici ma d’effetto da portare in tavola anche all’ultimo momento. E oggi vogliamo suggerire una ricetta davvero veloce da aggiungere al nostro repertorio di ricette perfette per dar da mangiare a diverse persone con il minimo sforzo ma facendo sempre bella figura. Si tratta di anelli di cipolla ripieni di uovo e formaggio che si preparano davvero in pochissimi minuti. Vediamo come prepararli.

Procuriamoci una cipolla grande, due uova e cubetti di formaggio

Per prima cosa dobbiamo procurarci una cipolla di grandi dimensioni. Va bene qualunque tipo di cipolla ma quella rossa certamente sarà più d’effetto. Sbucciamola intera, poi tagliamola a fette spesse circa un paio di centimetri. Svuotiamo l’interno delle fette in modo da avere degli “anelli” esterni della cipolla. Raccogliamo tutti gli anelli esterni e mettiamoli da parte. Poi trituriamo con un coltello gli interni delle fette.

In una ciotola mettiamo due uova crude sbattute, gli interni delle fette tritati finemente, dei cubetti di formaggio a nostra scelta, sale e pepe. Se vogliamo possiamo aggiungere delle verdure o delle erbe aromatiche. Mischiamo accuratamente gli ingredienti.

Anelli di cipolla con uovo e formaggio pronti in due minuti per stupire gli ospiti all’ultimo minuto

Una volta mischiato il contenuto della ciotola, il resto della ricetta è semplicissimo. Mettiamo sulla fiamma una padella capiente e antiaderente ben oliata. Quando la padella è calda, aggiungiamo gli anelli di cipolla. Poi versiamo il ripieno che abbiamo preparato all’interno degli anelli. Diventeranno come delle piccole “frittatine ripiene”. Teniamo d’occhio il grado di cottura e giriamo i nostri anelli di cipolla ripieni dopo qualche minuto per farli cuocere completamente anche dall’altro lato. Se non ci piace qualcuno degli ingredienti niente paura, perché esistono molte variazioni possibili a questo piatto.

Variazione con pomodori

Proviamo questi semplici anelli di cipolla con uova e formaggio pronti in pochi minuti. Ma se pensiamo che la cipolla sia un po’ pesante, possiamo tranquillamente sostituire la cipolla con il pomodoro. Scegliamo pomodori di grandi dimensioni e non troppo maturi per fare delle fette che poi ritaglieremo con il coltello. In alternativa, possiamo anche utilizzare delle fette di pane per il toast per una ricetta che certamente farà impazzire i bambini.

