Oggi è sempre più importante considerare le nostre scelte di vita in relazione all’ecosostenibilità. L’emergenza del pianeta si fa sempre più pressante e qualsiasi azione dalla più piccola alla più grande che va verso questo sostegno è fondamentale.

Andare in vacanza è una necessità primaria ed esiste un nuovo modo di viaggiare e di essere utili al pianeta. Non per forza dobbiamo essere attivisti a tempo piano, ma possiamo unire l’utile al dilettevole. Vediamo in che modo partecipare all’eco volontariato e fare delle esperienze incredibili.

Andare in vacanza con un nuovo modo di viaggiare ed essere utili al pianeta

Per parlare di eco volontariato iniziamo con la definizione di turismo volontario. È un modo di partecipare durante le vacanze alla preservazione della biodiversità vegetale e animale. Questo sistema partecipativo offre la possibilità di viaggiare in maniera responsabile agendo per il pianeta. Innanzitutto, si ridurranno o elimineranno gli spostamenti in aereo che sono i più inquinanti; lanceremo quindi un’onda di turismo verde.

Spesso si può scegliere di partecipare aderendo a progetti di ricerca, di protezione e conservazione in stretta collaborazione con dei ricercatori scientifici. Gli eco volontari optano per questo genere di vacanze collaborative e partecipano ad un cantiere aperto, un programma o uno studio nel rispetto della natura.

Esempi di viaggi collaborativi per partecipare a salvaguardare il pianeta

Ci sono numerose associazioni dalle più grandi e conosciute come Greenpeace che offrono questi campi vacanze studio. Altre come “Cybelle Planète” che ha sede in Francia propongono delle esperienze magnifiche che sono delle vere e proprie avventure.

Eccone alcune qui elencate:

vacanze in veliero al largo del Mediterraneo per esplorare e studiare la vita dei cetacei marini;

soggiorno in Portogallo per studiare e curare i lupi di razza iberica;

partecipazione al programma di reintroduzione dei cavalli di Przewalski in Mongolia;

seguire la traccia dei delfini sempre nel Mediterraneo a bordo di un veliero;

studio e conservazione della lontra a coda lunga in Brasile.

La lista non sarebbe finita ma andare in vacanza con un nuovo modo di viaggiare ed essere utili al pianeta è sempre più possibile. Basta avere una buona dose di spirito d’avventura e una volontà di impegno per preservare la biodiversità.