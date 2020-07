Si può andare in pensione sereni investendo su un titolo azionario del Ftse Mib?

La risposta è si se si sceglie il titolo giusto, dove giusto non indica il titolo azionario che ha performance annue a tripla cifra annue sia al rialzo che al ribasso. Giusto vuol dire un titolo azionario che permettere di accrescere il patrimonio senza grossi patemi d’animo,

Consideriamo il titolo ENEL. Senza tener conto dei dividendi staccati la performance dal novembre 1999 a oggi è stata, senza considerare i dividendi distribuiti, del 5% circa. Non moltissimo se si considera l’arco temporale considerato, circa 21 anni.

La prospettiva cambia drasticamente se si considera l’impatto dei dividendi. In questo caso, infatti, la performance totale in 21 anni è di oltre il 220% che corrisponde a un guadagno di circa il 10% all’anno. Un risultato eccezionale che non teme confronti con gli investi a rischio zero.

Per chi avesse investito su ENEL 21 anni fa, quindi, avrebbe triplicato il proprio capitale e andare in pensione sereni investendo su un titolo azionario del Ftse Mib come ENEL.

Analisi grafica e previsionale sul titolo ENEL

ENEL (MIL:ENE) ha chiuso la seduta del 13 luglio a quota 8,122€ in rialzo del 1,15%% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso sul giornaliero è rialzista ma stenta a staccarsi dal supporto in area 7,8552€. Forse, però, la chiusura del 13 luglio potrebbe aver dato una svolta all’andamento delle quotazioni. La chiusura del 13 luglio, infatti, è la più elevata dai fine febbraio, ovvero da prima del ribasso scatenato dalla pandemia di Covid-19.

Qualora dovessimo assistere a un’accelerazione rialzista gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Chiaramente una chiusura giornaliera inferiore a 7,8552 farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame settimanale

Su questo time frame ci sono pochi dubbi. La tendenza in corso è saldamente rialzista e le quotazioni hanno già rotto al rialzo il I° obiettivo di prezzo in area 7,8063€. A questo punto il titolo azionario è diretto verso il II° obiettivo di prezzo in area 10,459€. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 13,1111€.

Una chiusura settimanale inferiore a 7,8063€ farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame mensile

Se il mese di luglio chiudesse sui livelli attuali dovremmo prepararci a un mese di agosto tutto al rialzo. Non ci sarebbero, infatti, più ostacoli lungo il cammino che porta al I° obiettivo di prezzo in area 9,532€. I successivi obiettivi del rialzo sono quelli indicati nel box rosso.

Ovviamente una chiusura inferiore a 7,8647€ potrebbe avere un impatto molto negativo visto che vorrebbe dire che per la quinta volta le quotazioni non riuscirebbero a rompere la forte resistenza. In questa eventualità potremmo assistere a un’accelerazione ribassista verso area 6,8266€

