Andare in pensione all’età di 63 anni è possibile con il sussidio APE Sociale corrisposto fino alla pensione di vecchiaia. L’APE Sociale non è per tutti, ma possono fare domanda solo coloro che si trovano in determinate tutele previste dalla Legge. Tra le tante domande poste agli Esperti di ProiezionidiBorsa un Lettore chiede se andare in pensione a 63 anni percependo anche l’assegno sociale, è possibile? Verifichiamolo con le indicazioni in materia APE Sociale.

Andare in pensione a 63 anni percependo anche l’assegno sociale, è possibile?

Un soggetto percettore dell’assegno sociale può fare richiesta dell’APE Sociale. Tra le due misure non esiste incompatibilità. Quindi alla domanda: andare in pensione a 63 anni percependo anche l’assegno sociale, è possibile? La risposta è affermativa ed è pubblicata dall’INPS nelle FAQ sull’APE Sociale. Però c’è un aspetto da considerare. Infatti, l’eventuale erogazione dell’APE Sociale concorre nel computo dei redditi che danno diritto all’assegno sociale. Quindi, con l’erogazione dell’APE Sociale, l’assegno sociale sarà ridotto, oppure, revocato per superamento del limite previsto.

Limiti di reddito

Nel 2021 l’importo dell’assegno sociale è pari a 460,28 euro ed è erogato per 13 mensilità. Il limite di reddito che dà diritto all’erogazione dell’assegno è pari a 5.983,64 euro annui. L’importo si innalza a 11.967,28 euro, se il richiedente è coniugato.

I requisiti richiesti per ottenere l’assegno sociale sono: 67 anni di età, trovarsi in una situazione economica di disagio e avere la residenza effettiva in Italia. Inoltre, è richiesto un requisito di dieci anni di soggiorno continuativo in Italia. I cittadini comunitari devono essere iscritti nell’anagrafe del Comune di residenza, invece gli extracomunitari devono essere in possesso del permesso di soggiorno CE.

Il pagamento dell’assegno sociale è corrisposto dal primo giorno del mese successivo all’inoltro della domanda.

L’APE Sociale, invece, ha requisiti ben precisi e richiede che il lavoratore faccia parte di una delle quattro tutele previste dalla normativa vigente.

I requisiti per accedere all’APE Sociale sono: 63 anni di età e un’anzianità contributiva di 30/36 anni in base alle tutele (disoccupati, invalidi, caregiver e lavori gravosi).

Al lavoratore è corrisposto un assegno per 13 mensilità fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.