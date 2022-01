Anche quest’anno gli impianti sciistici di tutta Italia hanno riaperto, nonostante la pandemia abbia fatto temere la chiusura. Basterà essere muniti di Super Green Pass e mascherina per accedere agli impianti sciistici e anche alle baite lungo le piste. In più, da quest’anno è obbligatoria l’Assicurazione Sci, che tutela gli sciatori da eventuali danni subiti o provocati.

Prese queste accortezze, tutti gli sciatori e gli snowboarder possono finalmente tornare a godersi la neve. Unico problema rimane il costo. Sì perché, nonostante lo sci sia ormai molto diffuso, i prezzi dello skipass non sono proprio popolari. Mediamente una giornata di sci non costa meno di 50 euro, nelle località più gettonate d’Italia. Ma andare a sciare costa meno di 25 euro in queste caratteristiche località montane snobbate dai turisti e quindi poco affollate. Scegliendo una di queste località sciistiche, possiamo vivere pienamente l’atmosfera della montagna e goderci le piste senza spendere la solita fortuna.

Non è sempre necessario spendere una fortuna per andare a sciare. Scegliendo alcune località, un po’ fuori dalle solite coordinate turistiche, possiamo goderci la neve a prezzi più che popolari.

A tal proposito, le due zone d’Italia tra le più economiche quando si parla di skipass sono l’Abruzzo e il Molise. Anche qui, però, dobbiamo saper scegliere tra i comprensori, perché non tutti sono così economici.

A Campo di Giove, in Abruzzo, lo skipass giornaliero costa solo 20 euro, mentre con 50 euro sciamo per ben tre giorni. Sempre in Abruzzo, nel complesso di San Giacomo – Monte Piselli (Teramo), andare a sciare costa 22 euro nei giorni festivi e 18 nei giorni feriali.

Prezzi davvero incomparabili con quelli in altre località più gettonate, dove spenderemmo quasi il doppio.

Uno skipass da meno di 20 euro esiste

Sembrano imbattibili i prezzi dello skipass del complesso di Capracotta (Molise). Nel comune in provincia di Isernia, una giornata intera di sci costa solamente 12 euro in bassa stagione. In alta stagione, i prezzi rimangano davvero economici. Uno skipass giornaliero, anche nel mese di gennaio, costa soltanto 18 euro.

Altra località sciistica dai prezzi imbattibili è Camporotondo di Cappadocia. Siamo ancora nel cuore dell’Abruzzo, in un luogo lasciato in pace dalla calca. Qui andare a sciare per un giorno costa 20 euro, che scendono a 16 euro nei giorni feriali.

