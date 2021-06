Ancora una volta lo Swing Indicator colpisce nel segno e le azioni Piquadro iniziano a ritracciare. L’efficacia di questo indicatore sul titolo in questione, infatti, è particolarmente alta. Basti pensare che da quando a novembre diede un segnale di acquisto il titolo si è mosso solamente al rialzo, salvo qualche breve salutare ritracciamento. Durante questa corsa lo Swing Indicator è rimasto sempre al rialzo sul time frame mensile, mentre sul settimanale ha dato due segnale di vendita (uno settimana scorsa) che, almeno il primo, non sono stati confermati in quella successiva. Prima di capire se ci sono i presupposti per un ribasso, facciamo notare che l’efficacia del segnale di acquisto di novembre era stata anticipata in un report di ottobre (Occasione di acquisto di lungo periodo per un titolo del settore lusso) quando si evidenziava come il titolo avesse raggiunto la massima estensione del ribasso in corso.

Allo stato attuale il raggiungimento del II obiettivo di prezzo sta provocando una fase di debolezza delle quotazioni, almeno sul time frame settimanale, che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante nel caso in cui dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 1,9 euro. Questo livello, infatti, ha rappresentato un duro ostacolo lungo il percorso rialzista e la sua rottura potrebbe provocare una discesa almeno fino in area 1,75 euro.

Al rialzo, invece, una chiusura settimanale superiore a 2,15 euro provocherebbe un’accelerazione verso la massima estensione rialzista in area 2,6 euro.

Ancora una volta lo Swing Indicator colpisce nel segno e le azioni Piquadro iniziano a ritracciare: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Piquadro (MIL:PQ) ha chiuso la seduta del 21 a 2,02 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile