La storia si ripete e ancora una volta le azioni B&C Speakers si trovano ad affrontare lo stesso livello chiave sperando in una sorte diversa. È la quarta volta nel 2021, infatti, che il titolo si ritrova ad affrontare la forte resistenza in area 12,50 euro, I obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso. Quindi, ancora una volta le azioni B&C Speakers si trovano ad affrontare lo stesso livello chiave sperando in una sorte diversa

Vista la forza della resistenza, quindi, una suo rottura in chiusura settimanale potrebbe avere un impatto molto forte e far accelerare al rialzo il titolo B&C Partners. In questo caso l’obiettivo più vicino si trova in area 14,45 euro (II obiettivo di prezzo) e a seguire in area 16,40 euro (III obiettivo di prezzo). Viceversa, la mancata rottura della resistenza potrebbe far tornare al ribasso le quotazioni e portarle in area 11 euro come già fatto in passato.

Affinché si assista alla tanto attesa accelerazione rialzista è di fondamentale importanza che il segnale di acquisto dello Swing Indicator, scattato settimana scorsa, venga confermato.

La valutazione del titolo

Se si guarda ai fondamentali del titolo scopriamo che è molto sopravvalutato. Dalla sua, però, ha delle prospettive di crescita degli utili molto importanti. Secondo gli analisti, infatti, per i prossimi esercizi è attese essere particolarmente solida. Inoltre l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. La solidità finanziaria della società è confermata dall’indice di liquidità sia di breve e di lungo. Entrambi i valori, infatti, hanno un valore pari a circa 2.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione del 12% circa.

B&C Speakers (MIL:BEC) ha chiuso la seduta del 14 ottobre a quota 12,20 euro in rialzo dello 0,41% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

