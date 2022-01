Se si ripercorre la storia di Tiscali degli ultimi mesi si scopre che è costellata da tantissime occasioni di ripresa. Nell’ultimo report pubblicato sul titolo facevamo notare come il titolo Tiscali a breve dovesse decidere se ripartire al rialzo o invertire al ribasso, i livelli da monitorare. Ancora una volta il titolo Tiscali fallisce il rialzo e potrebbe accelerare al ribasso.

La storia, quindi, si ripete. Adesso, però, le quotazioni sono a contatto con un’area di supporto molto forte, 0,0162 euro (I obiettivo di prezzo). Questo livello corrisponde al minimo precedente dal quale è partito l’ultimo rialzo in ordine di tempo cui abbiamo assistito sul titolo Tiscali.

Una chiusura settimanale inferiore al livello indicato potrebbe aprire una fase di rapida discesa delle quotazioni che avrebbe come obiettivo area 0,0099 euro (II obiettivo di prezzo), prima, e area 0,0036 euro (III obiettivo di prezzo), poi.

Allo stato attuale non possiamo ancora identificare con esattezza i livelli di un possibile rialzo. Tuttavia, possiamo andare a individuare il livello oltre il quale il rialzo potrebbe diventare di lunga durata. Il livello chiave da monitorare in tal senso passa per area 0,0209 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale sopra questo livello, confermata nelle settimane successive, potrebbe aprire le porte a un’accelerazione rialzista in area 0,026 euro, prima, e in area 0,032, poi.

È interessante notare come dopo mesi in cui il titolo era visto come sopravvalutato dagli analisti, adesso è visto essere sottovalutato di circa il 15%. Il consenso espresso dalle raccomandazioni è mantenere.

Dal punto di vista della valutazione facciamo notare che qualunque sia l’indicatore utilizzato il titolo Tiscali risulta essere sopravvalutato. Da questo punto di vista, quindi, non ci sono molte speranze per i rialzisti.

Ancora una volta il titolo Tiscali fallisce il rialzo e potrebbe accelerare al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Tiscali (MIL-TIS) ha chiuso la seduta del 24 gennaio a quota 0,0157 euro in ribasso del 3,09% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale