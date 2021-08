Dopo un inizio settimana abbastanza complicato con due sedute su tre al ribasso, ancora una volta i mercati azionari a Wall Street mostrano i muscoli e spingono verso nuovi record storici. Questo è il riassunto della settimana che, ancora una volta, vede il Down Jones e tutti gli indici americani spingere al rialzo.

Premesso che la tendenza in corso è regina e mai bisogna andare contro tendenza, facciamo notare che secondo il frattale previsionale di Proiezionidiborsa durante il mese di agosto dovrebbe formarsi il massimo annuale. Prestare, quindi, molta attenzione anche ai minimi segnali di pericol.

Ancora una volta i mercati azionari a Wall Street mostrano i muscoli e spingono verso nuovi record storici: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del 6 agosto a quota 35.208,52 in rialzo dello 0,41% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo dello 0,79%.

Time frame settimanale

Per la terza settimana consecutiva si conferma la rottura della fortissima resistenza in area 34.860 (II obiettivo di prezzo) si sono aperte le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 37.040 dove dovremmo assistere a delle prese di beneficio.

Questo scenario verrebbe meno nel caso di una nuova chiusura settimanale inferiore a 34.860. Da notare che questo supporto è stato ancora una volta violato al ribasso nel corso della settimana, ma in chiusura di time frame ha vinto ancora una volta chi spinge al rialzo.

La forza dell’indice americano è evidente anche dal segnale di acquisto scattato sul nostro Swing Indicator.

Time frame mensile

La chiusura mensile di luglio ha confermato la forza delle quotazioni del Dow Jones e i’inizio di agosto si è avviato lungo lo stesso percorso. Come si vede dal grafico per il terzo mese consecutivo i ribassisti hanno cercato di rompere al ribasso il supporto in area 33.950. Per il terzo mese consecutivo, però, il supporto ha retto e adesso prende sempre più piede lo scenario che vede il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 41.800.

Una chiusura di agosto inferiore a 33.950, seguita da una sotto 30.650, aprirebbe le porte al raggiungimento di area 23.650.

Approfondimento

Quando il Ftse Mib Future riuscirà a rivedere quota 50.000?