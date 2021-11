Ancora una volta i livelli chiave respingono le azioni de Il Sole 24 Ore, attenzione a possibili ribassi

Come già successo nei mesi scorsi, ancora una volta i livelli chiave respingono le azioni de Il Sole 24 Ore. A partire da marzo 2021, infatti, le quotazioni del quotidiano economico si sono mosse all’interno del trading range 0,495 euro – 0,536 euro.

Come si vede dal grafico, infatti, la resistenza che delimita superiormente il canale laterale ha respinto l’attacco dei rialzisti almeno una decina di volte. Ogni volta provocando una reazione ribassista come quella che il titolo sta vivendo in questi giorni. D’altra parte il supporto è stato temporaneamente violato. Tuttavia i ribassisti non hanno mai trovato la forza di accelerare al ribasso.

Una situazione molto complessa che richiede molta attenzione per evitare di rimanere intrappolati in posizioni perdenti. Ovviamente un’altra possibile strategia potrebbe essere quella di comprare sul supporto e vendere sulla resistenza. Tuttavia questo movimento laterale non continuerà all’infinito e anche in questo caso si rischia non poco.

Alla fine del movimentolaterale si dovrebbe assistere a un forte aumento della direzionalità con movimenti lunghi e decisi.

Allo stato attuale possiamo solo dire che al rialzo l’obiettivo successivo, dopo l’uscita dal trading range, si trova in area 0,6 euro (III obiettivo di prezzo). Al ribasso, invece, sono possibili ritorni in area 0,4 euro.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il fatturato della società nei prossimi esercizi è visto al rialzo. Inoltre, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile. Se, invece, si guarda alla valutazione sulla base dei multipli di mercato scopriamo che le azioni Il Sole 24 Ore sono fortemente sopravvalutate.

Il consenso medio sul titolo è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 65% circa.

Ancora una volta i livelli chiave respingono le azioni de Il Sole 24 Ore: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Il Sole 24 Ore (MIL:S24) ha chiuso la seduta del 9 novembre a quota 0,51 euro, in ribasso del 3,04% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale