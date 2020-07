Per Piazza Affari quella di oggi sarà un’altra seduta decisiva. Eppure, anche se il trend di breve è negativo, è possibile ancora sperare in un rialzo dei prezzi per le prossime settimane. Ma vediamo cosa attendersi oggi in Borsa, perché sarà ancora una giornata decisiva per Piazza Affari.

Per il rally estivo c’è ancora una piccola speranza, che passa anche per la seduta di oggi

Ieri sul listino milanese è stata una seduta molto difficile. I prezzi, dopo un avvio in salita, hanno preso la strada discendente. A metà giornata l’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), stava cedendo oltre un punto e mezzo percentuale. Poi, nel pomeriggio i prezzi hanno recuperato parte delle perdite accumulate nella mattinata.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Se oggi ipotizziamo un possibile rimbalzo dei prezzi sopra quota 20.000 punti, è per la reazione avuta ieri nella seconda parte della giornata. La forza mostrata nella seconda parte della seduta, fa sperare. Anche se il rimbalzo è stato in parte favorito dalla apertura di Wall Street attorno alla pari.

Ancora una giornata decisiva per Piazza Affari

Ieri l’indice delle blue chip di Piazza Affari ha chiuso a 19.902 punti, quindi abbastanza vicino alla soglia psicologica dei 20.000 punti. Oggi l’indice si rafforzerebbe se avesse la forza di ritornare prima sopra i 20.000 punti e poi di chiudere oltre quota 20.100 punti.

Terminare sopra il massimo della seduta del 24 luglio, a 20.240 punti, sarebbe un viatico per chiudere il gap ribassista ancora aperto. Ricordiamo che nella seduta del 24 febbraio l’indice Ftse Mib ha lasciato aperto un gap che si si chiuderà al raggiungimento dei 20.362 punti.

Lo scenario negativo

Ma c’è da tenere in considerazione anche lo scenario negativo. Si verificherebbe con i prezzi che scendessero sotto il minimo segnato ieri a 19.700 punti. Una discesa sotto quel livello, porterebbe l’indice in area 19.400 punti. Da cui poi comincerebbe a essere complicato risalire.

Da tenere in considerazione per oggi un evento molto importante. Infatti, si terrà l’incontro del comitato della Fed, la Banca Centrale USA. Non si aspettano grandi notizie, ma i mercati comunque potrebbero vivere una seduta poco mossa, in attesa del comunicato della Federal Reserve.

Per saperne di più

Ieri è stata una seduta importante per Piazza affari. Leggi qui il resoconto della giornata.