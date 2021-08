Ancora un falso segnale rialzista sul titolo TAS o è la volta buona che si parte al rialzo? Questa è la domanda che si staranno ponendo gli investitori dopo che negli ultimi mesi il titolo ha dato una serie di false partenze sia al rialzo che al ribasso.

Prima di occuparci dell’analisi grafica notiamo come la società sia molto solida, sottovalutata e dinamica.

Parliamo di titolo solido in quanto la sua situazione finanziaria è molto buona con l’indice di liquidità, sia di lungo che di breve, ben superiore a 1. Inoltre il debito totale sul capitale è inferiore al 60%.

La sottovalutazione si evince sia dal fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che dal rapporto PE. Nel primo caso la sottovalutazione è superiore al 70%. Nel secondo, invece, la sottovalutazione stimata si aggira intorno al 50%.

La dinamicità della società, intesa come crescita anche mediamente acquisizioni, si evince dalle continue operazioni che TAS sta concludendo. Ad esempio, recentemente la società ha acquisito la maggioranza di Elidata e ha investito il Flywallet.

Dal punto di vista dell’analisi grafica la tendenza in corso è rialzista. Tuttavia, come si vede dal grafico gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da una forte indecisione.

Qualora la proiezione rialzista dovesse prendere piede le quotazioni dovrebbero portarsi a contatto con il I obiettivo di prezzo in area 1,88 euro. La rottura di questo livello, che già in passato ha fermato il rialzo, potrebbe far definitivamente esplodere al rialzo il titolo.

Viceversa, una chiusura settimanale inferiore a 1,77 euro farebbe invertire la tendenza al ribasso con obiettivo più vicino in area 1,1 euro che corrisponde ai minimi degli ultimi tre anni.

Ancora un falso segnale rialzista sul titolo TAS o è la volta buona che si parte al rialzo? I livelli chiave secondo l’analisi grafica

Il titolo azionario TAS (MILTAS) ha chiuso la seduta del 30 agosto a quota 1,79 euro in ribasso dello 0,83% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

