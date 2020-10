Ancora rosso sulle Borse. Crollo sul Nasdaq

La BCE da una parte e il PIL USA dall’altra, hanno tentato di rimediare alla paura dilagante. Ma è innegabile che ci sia ancora rosso sulle Borse. Come anche ci siano i timori per il Covid che sta segnando nuovi record di contagi in tutto il mondo. Stati Uniti per primi. L’Italia e l’Europa non sono da meno con la Francia che si sta preparando per un lockdown nazionale, anche se “soft”.

I dati macro più interessanti

Non solo USA, infatti, tra i dati macro più interessanti. Almeno per quanto riguarda il mercato italiano. Il prodotto interno lordo del terzo trimestre 2020 è arrivato a segnare addirittura un +16,1% dal precedente trimestre. In quell’occasione, infatti, si vide un disastroso -13%. Ovviamente causa Covid. Ma questo dato positivo è presente anche nelle altre realtà europee.

Adesso è un buon momento per investire in azioni?

Infatti sullo stesso periodo (terzo trimestre) il PIL arriva a +12,7% invece del precedente -11,8%. Allora come spiegare il fatto che ci sia ancora rosso sulle Borse? Semplicemente con una constatazione: si tratta del trimestre in cui la pandemia aveva abbassato la guardia. La paura degli analisti, invece, è per il prossimo futuro. Infatti una ripresa di questo tipo, in virtù di quanto sta accadendo in queste settimane in Europa, non è certo sostenibile sul lungo periodo. Anche per questo motivo il PIL USA, pubblicato ieri (+33,1% nel terzo trimestre) accompagnato anche da una poderosa ripresa dell’occupazione, non ha dato la spinta che si sperava ai mercati.

Dal Ftse Mib a Wall Street: l’andamento delle piazze di scambio

Quando manca poco meno di un’ora alla chiusura Piazza Affari tenta un recupero in extremis orbitando intorno alla parità. Nello stesso momento il Dax registra -0,7% e il Ftse 100 -0,2%. Unica eccezione il Cac 40 a +0,2%. Il mercato statunitense, invece, è messo molto peggio con perdite che, alle 16.40 (ora italiana) arrivano a -1,9% per l’S&P500, -1,6% per il Dow e addirittura -2,5% per il Nasdaq.

Le raccomandazioni a Piazza Affari

Le raccomandazioni a Piazza Affari vedono alcuni buy interessanti. Il report, ad esempio, di Mediobanca punta su Coima Res (9 euro), Enel (8,60 euro), Esprinet (8,70 euro), Iren (3 euro), Snam (5 euro) e Telecom Italia (MIL:TIT) (0,68 euro). Tutti titoli cui gli esperti hanno dato rating outperform.

Gli eventi più importanti nel calendario macroeconomico

