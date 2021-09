Capita a chiunque di fermarsi davanti agli scaffali dei supermercati e trovarsi indecisi su quale dentifricio acquistare. Sicuramente non è semplice scegliere perché ve ne sono tantissimi fra cui scegliere persino a parità di prezzo. La scelta non diventa certo più facile se ci si rivolge a farmacie o parafarmacie perché anche lì esiste una gamma molto ampia di prodotti. D’altro canto non ci si può neanche affidare al caso o essere superficiali al momento dell’acquisto. E ciò perché di fatto il dentifricio si usa quotidianamente e più volte al giorno per l’igiene dentale. Ed è impensabile che non vi sia qualche differenza fra un dentifricio sbiancante ed uno naturale, fra quello al fluoro o senza fluoro e così via.

Alcuni dentifrici promettono di eliminare le macchie antiestetiche che tanto il fumo quanto alcune bevande lasciano sulla superficie dei denti. Ed è pur vero che caffè e vino ingialliscono i denti ma a far saltare lo smalto sono 3 comunissimi alimenti. Pertanto ancora prima di confidare nelle proprietà miracolose dei prodotti per l’igiene orale andrebbero smantellate alcune abitudini. Ciò nonostante è fondamentale scegliere con consapevolezza cosa acquistare e quali ingredienti non dovrebbero comparire nella lista degli ingredienti. Del resto ancora pochi li usano eppure questi 3 straordinari dentifrici salvano smalto e dentina dalle abrasioni. E soprattutto sono da preferirsi ad altri che puntano sullo sbiancamento e garantiscono un ritorno al colore naturale.

Forse dedicheremmo maggiore attenzione alla pulizia dei denti se conoscessimo i costi 2021 di un impianto dentale completo e di una protesi mobile o fissa. Ed eviteremmo inutile spreco di denaro se quotidianamente ci prendessimo cura della salute della cavità orale. Il primo dei dentifrici da acquistare senza ripensamenti è quello in cui sono presenti 1000 ppm di fluoro. Sono infatti del tutto le convinzioni di molti secondo cui il fluoro sarebbe dannoso soprattutto per i bambini. Le ricerche più recenti confermano che i dentifrici con il fluoro garantiscono una protezione più alta contro la formazione della carie.

Si raccomanda tuttavia per i bambini di età inferiore ai 7 anni l’utilizzo di un dentifricio con un contenuto più basso di fluoro. Altro dentifricio da comprare è quello che non prevede lo sbiancamento dei denti proprio perché il meno abrasivo. Preme infatti sottolineare che i dentifrici non possono riportare al colore denti con macchie scure e gialle. Pur tuttavia i dentifrici sbiancanti hanno un indice di abrasività più elevato rispetto agli altri e ciò alla lunga consuma lo smalto dentale. Infine il terzo dentifricio su cui dovrebbe cadere la scelta del consumatore non coincide con il prodotto dal prezzo più alto. Da alcune indagini sui migliori dentifrici attualmente in commercio è emerso che non sempre ai costi elevati corrisponde una qualità superiore.