Negli ultimi mesi, il Governo ha istituito una serie di indennità destinate alle categorie professionali più colpite dalla crisi. Spesso, però, i lavoratori interessati non hanno potuto riscuotere quanto dovuto a causa di problematiche burocratiche. Ad esempio, il D.L. 104/2020 aveva istituito un bonus di 1.000 euro per i lavoratori autonomi e gli stagionali del settore turistico e dello spettacolo.

Quest’estate, infatti, l’Esecutivo aveva previsto una proroga dell’indennità NASPI per i lavoratori dipendenti ed erogazioni una tantum per gli autonomi. Mentre l’INPS ha provveduto d’ufficio ad erogare i sussidi di disoccupazione agli interessati, molti autonomi non hanno richiesto il sussidio. Il recente Decreto Ristori quater ha riaperto i termini per ottenere l’incentivo economico. In questo articolo analizzeremo proprio questo aspetto e il relativo messaggio INPS 4589. Insomma, ci sono ancora pochi giorni per richiedere il bonus da 1.000 euro in sospeso da agosto per alcuni lavoratori.

Cosa prevede il Decreto Ristori quater

Il messaggio INPS 4589 del 4 dicembre, riprende quanto stabilito dal D.L. 157/2020 in merito alla riapertura delle domande per molti lavoratori. Nello specifico, l’Ente previdenziale ha riattivato il servizio online sul proprio sito ufficiale per richiedere quanto previsto dal D.L. 104/2020. Insomma, ancora pochi giorni per richiedere il bonus da 1.000 euro in sospeso da agosto per alcuni lavoratori ma bisogna affrettarsi. Infatti, i termini scadranno inderogabilmente a metà mese e in questo caso l’INPS dovrà far decadere ogni diritto non esercitato.

Gli aventi diritto sono i lavoratori che non hanno mai percepito altri bonus o incentivi collegati alla pandemia in atto. I settori coinvolti sono quello turistico, alberghiero e della ristorazione. Inoltre, rientreranno anche i lavoratori dello spettacolo che hanno riportato danni economici dalle chiusure decise dal Governo.

A seguito della decisione dell’Esecutivo, l’INPS ha stabilito la riapertura dei termini per presentare apposita richiesta sul sito dell’Istituto. Gli interessati possono già inoltrare la propria domanda per i sussidi previsti dal D.L. 104/2020 e dal successivo D.L. 137/2020. Le scadenze inderogabili saranno il 15 dicembre per il primo e il 18 dicembre per il Decreto Ristori. Chi rientra nelle casistiche previste dal Decreto Ristori quater dovrà attendere ancora qualche giorno. Avrà poi tempo fino al 15 dicembre per caricare la richiesta on line. Ricordiamo che tutte le scadenze del mese di dicembre saranno inderogabili.