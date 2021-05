Dal punto di vista del colore, la primavera è partita con cautela. Da marzo in poi, infatti, le nuance in voga sono quelli che chiameremmo colori pastelli: celeste, rosa, bianco. Una sorta di apripista all’estate dei colori delle meraviglie.

Un viatico di transito dalle sfumature di grigio e blu dell’inverno alla vivacità della bella stagione. Ancora pochi conoscono i colori delle meraviglie che andranno di moda quest’estate proposti dalle passerelle per uno stile energico e un aspetto giovane, vivace e brioso. Infatti, complice le perturbazioni metereologiche molto altalenanti, ancora non abbiamo sfoggiato i colori vivi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Possiamo, però, prepararci, sbirciare nel nostro guardaroba per allinearci alle nuove tendenze. Perché l’estate da punto di vista climatico esploderà all’improvviso. Ci teniamo pronte con questa semplice guida.

I colori dell’eccesso

Intanto non avremo un solo colore dominante. A meno che non siamo noi a sceglierlo.

La nostra estate si caratterizza per il ritorno dei colori neon (fosforescenti). Accesi, allegri. Forti. Quelli collegati al divertimento e ad una intensa vita mondana.

Dietro questa scelta stilistica, mostrata in passerella, scrutiamo la voglia di gioia, di nuovo e giovanile.

I colori delle meraviglie

I colori che impazzeranno sono il blu, il rosa (reduce dalla primavera in realtà), il verde. Ancora il giallo e il viola.

Data l’intensità esaustiva di queste tonalità, gli shopper (consulenti acquisti) proporranno capi a tinta unita. Una sorta di look monocromatici che ci mettono in risalto per uno stile che sa di riscatto e ripartenza energica.

Ancora sono poco indossati nello street style perché il solleone tarda ad imporsi come protagonista. Infatti, ancora pochi conoscono i colori delle meraviglie che andranno di moda quest’estate proposti dalle passerelle per uno stile energico e un aspetto giovane, vivace e brioso.

Gli abbinamenti

Sono colori forti che non hanno bisogno di altro. Non sono necessari accessori di contorno.

Se proprio troviamo i capi troppo eccentrici possiamo abbinarli a colori basici. Neutri. Però la moda ce li presenta così.

Decisi per comunicare gioia e vitalità agli altri ma soprattutto a noi stessi.