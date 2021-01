Si tratta di una torta ideale per una colazione nutriente, ma è anche perfetta come dessert. Magari accompagnata da un’avvolgente crema inglese. Si presta altresì per una pausa pomeridiana con una tazza di tè o un buon caffè.

Parliamo di un dolce che ci conquisterà tutti, per due aspetti in particolare. In primis, per il suo profumo inebriante, grazie alla cannella, al pepe, ai chiodi di garofano e all’anice stellato. Secondo, si tratta di un dolce morbido, tanto che si scioglie in bocca, grazie alla montata di uova nell’impasto e alla presenza dell’olio e delle mele. Dunque, presentiamo il dolce di oggi: ancora più soffice e fragrante, la torta di mele speziata è da provare assolutamente.

Passiamo a fare la spesa

Ingredienti:

a) 370 gr di farina tipo 1;

b) 3 mele;

c) 140 gr di latte;

d) 150 gr di zucchero di canna integrale;

e) 120 di olio di semi;

f) 3 uova;

g) 20 gr di lievito per dolci;

h) 1 bicchierino di rum;

i) 1 cucchiaino di cannella in polvere;

l) 1 gr di pepe, noce moscata, anice stellata;

m) 1 chiodo di garofano;

n) 1 pizzico di sale.

Prepariamo la soffice e fragrante torta di mele speziata

Dapprima sbucciamo e tagliamo a cubetti le mele; dopo versiamo sugli stessi il bicchierino di rum.

Pestiamo l’anice stellata e il chiodo di garofano. Poi aggiungiamo la cannella in polvere, la noce moscata grattugiata e il pepe macinato. A questo punto trasferiamo il tutto in un padellino antiaderente e ben caldo, a fuoco spento. E qui lasciamo tostare per pochi secondi, giusto il tempo di far sprigionare tutti gli aromi. Successivamente uniamo il tutto alla farina setacciata, al sale e al lievito per dolci.

Adesso separiamo i tuorli dagli albumi e montiamo quest’ultimi a neve ferma. Poi, sempre con l’aiuto di una frusta elettrica, lavoriamo i tuorli con lo zucchero, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.

Pronti per infornare: ancora più soffice e fragrante, la torta di mele speziata è da provare assolutamente

Cominciamo ad incorporare, al composto di tuorli e zucchero, la parte di farina e spezie: un cucchiaio alla volta, alternandolo con l’olio e il latte.

A questo punto incorporiamo i cubetti di mele. Infine gli albumi montati a neve, con l’ausilio di un lecca pentole e procedendo lentamente, sempre dal basso verso l’alto, per non far smontare il composto.

Versiamo il tutto in una tortiera di 24 cm, precedentemente imburrata e infarinata. Poi cospargiamo la superficie di zucchero di canna e cannella ed inforniamo a 180°, per circa 55 minuti.

Infine, facciamo intiepidire il dolce, prima di toglierlo dalla tortiera. Nulla da eccepire: ancora più soffice e fragrante, la torta di mele speziata è da provare assolutamente. Infine, nell’articolo di cui qui il link riportiamo la ricetta della torta di mele al sapore di strudel.