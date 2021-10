Un giorno Henry Ford, fondatore dell’omonima casa automobilistica americana, disse che: “la pubblicità è l’anima del commercio”. Frase divenuta celebre nel Mondo del marketing e della promozione pubblicitaria. E proprio adesso, cavalcando ancora l’onda delle promozioni pubblicitarie, le case automobilistiche stanno rincorrendosi con offerte davvero interessanti. Soprattutto per quanto riguarda l’acquisto di vetture ecologiche e ibride. Ancora e solo per poche ore straordinaria promozione per chi acquista un’auto ecologica in questo modo. Andiamo a vedere quale incredibile promozione sta lanciando il gruppo Stellantis.

Dal 22 ottobre al 1° novembre

Il settore dell’auto è sicuramente uno di quelli che sta pagando a caro prezzo le difficoltà degli ultimi anni. Approfittando degli incentivi statali, ma anche di quelli delle case automobilistiche, gli italiani stanno scoprendo il piacere di acquistare le auto elettriche. E proprio in quest’ottica sono partiti i cosiddetti “e-Days”. Poco più di 11 giorni in cui il gruppo italo francese Stellantis, ex Fiat-Peugeot, giusto per capirci, sta lanciando questa incredibile iniziativa.

Ancora e solo per poche ore straordinaria promozione per chi acquista un’auto ecologica in questo modo

In sostanza, acquistando una macchina online all’interno delle marche del gruppo, avremmo diritto alla ricarica gratuita della vettura per 1 anno intero. Coinvolte nell’operazione sono alcune delle vetture ibride più importanti della casa europea:

Fiat nuova 500;

Jeep Renegade quattro XE;

Citroen E C4;

Peugeot 308 Hybrid.

Acquistando quest’ultimo modello ci sarà anche la possibilità di ottenere 2 biglietti gratuiti per le finali del torneo ATP di Torino.

Come approfittare dell’offerta

L’unico modo per approfittare di questa offerta è appunto quello di acquistare direttamente la macchina online. Attraverso il versamento di una caparra con carta di credito, ci sarà la possibilità di acquistare il modello desiderato, andando poi a ritirarlo nella concessionaria più vicina. Il gruppo automobilistico mette anche a disposizione dell’acquirente le offerte della propria finanziaria per eventuali rateizzazioni.

Molto importante sottolineare che essendo un acquisto online, vige la legge della possibile restituzione del prodotto entro due settimane dal ritiro. Nel caso in cui, invece, decidessimo all’ultimo momento di non acquistare più il mezzo, col diritto di recesso, non vedremmo perduta nemmeno la caparra. E non sono previste sanzioni e perdite di denaro per l’annullamento del contratto. Per qualsiasi informazione è possibile collegarsi al sito Stellantis.

