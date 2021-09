L’organismo comunica ogni giorno con noi. Ed è nostro compito, per proteggere la nostra salute, ascoltare attentamente cosa cerca di dirci e cogliere tutti i segnali possibili. Di questo argomento abbiamo già trattato in passato. Lo si può vedere, per esempio, nell’articolo “Spossatezza e dolore addominale potrebbero essere sintomi di questo tumore più comune sopra i 50 anni”, in cui cerchiamo proprio di evidenziare questo punto. O anche in “Molti pensano siano causati dalle emorroidi ma invece potrebbero essere i sintomi di un tumore nascosto”, con un’argomentazione simile, cerchiamo di spiegare il modo in cui il nostro corpo ci parla e ci spiega qual è la situazione attuale. E oggi vogliamo fare esattamente la stessa cosa.

Anche un semplice dolore alle ossa soprattutto notturno potrebbe essere l’avviso di un tumore che sta crescendo

Moltissime persone hanno problemi alle ossa. Che sia per patologie gravi o meno, non è un fastidio poco comune. E capita che, soprattutto quando dormono, sentano questo dolore diffondersi. Se siamo in questa situazione, sicuramente, non dovremmo spaventarci. Basterà fare una visita dal medico per accertarsi che tutto sia in ordine. Ma, ovviamente, bisogna sempre guardare le cose da una prospettiva più ampia perché anche un semplice dolore alle ossa soprattutto notturno potrebbe essere l’avviso di un tumore che sta crescendo. Dovremmo iniziare a preoccuparci quando accompagnato da altri sintomi che potrebbero diventare un importante campanello d’allarme.

Il condrosarcoma, ecco i sintomi

Il condrosarcoma è un insieme di tumori che riguarda la cartilagine. E colpisce, quindi, le ossa ovviamente. L’AIRC, in questo caso, spiega nell’esattezza quali sono gli allarmi che l’organismo invia se ci si trova in una situazione del genere. Per prima cosa dovremmo proprio sentire il dolore alle ossa di cui abbiamo parlato poco fa. Infatti, questo tipo di tumore crea un fastidio piuttosto acuto, anche quando stiamo cercando di riposare durante la notte. E questo accade soprattutto negli stadi avanzati.

Inoltre, però, per poter pensare a una situazione così grave e delicata, dovremmo vedere altre avvisaglie. Per esempio, dovremmo riscontrare delle fratture causate da eventi che non dovrebbero avere questa conseguenza. Quindi, se un trauma lieve dovesse portare un osso a rompersi, dovremmo iniziare a fare domande specifiche al nostro medico curante. Questi segnali messi insieme, infatti, potrebbero voler dire qualcosa. E a seguito di alcuni controlli avremo una risposta più sicura e certa.

Approfondimento

