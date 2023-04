Anche tu hai paura di dormire al buio? Sappi che Megan Fox ha il tuo stesso problema e lo supera con questo trucchetto

La paura di dormire al buio è un problema che hanno non solo i comuni mortali, ma anche i Vip. Ci sono, infatti, dei divi che hanno il terrore di spegnere la luce per paura di quello che potrebbe succedere. Una di queste, incredibile, è la bella Megan Fox che ha da sempre questo terrore. Ed ecco come ha risolto il problema. Ci avevi mai pensato?

Ha due nomi che la identificano, ma che a molti di noi, così di primo acchito, dicono poco o nulla. Il primo è acluofobia e l’altro è nictofobia che, detti così, se non si conosce il greco, non ci aiutano ad individuare questo malessere. Se, però, a una persona dici “paura del buio” ecco che si apre un mondo, ai più spiacevole.

Perché, ricerche su Internet alla mano, una delle fobie più grandi che hanno gli italiani è proprio quella del buio. Comune a tanti nostri connazionali che proprio non riescono a dormire con l’oscurità. Insomma, non solo paura di ragni e scarafaggi, anche se c’è un trucco per farli scappare.

Di solito, la paura del buio inizia quando si è piccoli, ma rimane anche in età adulta

Che poi, avere paura è una cosa naturale. Capita anche ai cani, a Capodanno, anche se c’è un trucco a riguardo. Tornando al buio, è un errore pensare che sia un problema solo dei bimbi, che spesso è causato dai genitori. Perché continuare a dire loro “dormi che altrimenti arriva l’uomo nero”, come fanno, più per esasperazione che altro, molti genitori, non aiuta i bimbi. Non a caso, inizia a svilupparsi tra i 3 e i 5 anni. E certi film horror, da questo punto di vista, non aiutano certo a rasserenare gli animi.

Anzi, il loro successo deriva proprio da questo desiderio, inconscio, di confrontarsi con una propria paura, ma solo in via indiretta. Rivivendola, ma attraverso le peripezie degli sfortunati protagonisti di queste pellicole. Un modo particolare e personale di esorcizzarla.

Quali segnali indicano che si ha questo particolare disagio

Essere convinti che nel buio si annidino mostri o fantasmi, iniziare a sudare e avere mal di pancia, tranquillizzarsi solo con una persona vicino. Sono tutti dei segnali che il disagio che stiamo vivendo non è da sottovalutare.

Infatti, essendo l’infanzia il momento più delicato, è fondamentale che i genitori sappiano aiutare il proprio figlio. Da questo punto di vista, i consigli degli esperti sono preziosi. Mai criticare il bimbo che ha paura del buio, mai minimizzare, mai essere iperprotettivi. Anzi, rassicurarlo, magari parlandone con lui, ma in tono pacato.

Anche tu hai paura di dormire al buio? Capita anche a vip come Megan Fox

Soprattutto, non è una fobia della quale vergognarsi. E, da questo punto di vista, bene ha fatto una diva come Megan Fox a confessarlo, senza problemi, durante una intervista. L’attrice ha infatti ammesso di aver paura dei fantasmi e del buio. Arrivando a trovare uno stratagemma per cercare di dormire senza problemi.

Nel corso dell’intervista ha confessato che lascia la luce accesa per tutto il tempo. E se trovasse una stanza buia, con la luce spenta? Il suo trucco è correre rapidamente attraverso la stanza per arrivare rapidamente all’interruttore così da accenderlo. Ha ammesso anche di non riuscire a camminare in una stanza buia, avendo il terrore di quello che non riesce a vedere.