Ogni stagione nuova porta con sé la tentazione di fare acquisti, di seguire le tendenze non fosse altro per inserirsi in modo nuovo nel nuovo periodo. Per l’autunno la moda propone tante novità e prontamente per reale necessità o per vezzo abbiamo voglia di comprare. Ma i saldi non ci sono se non per qualche rimanenza di costume da bagno e pareo. Dobbiamo agire con scaltrezza soprattutto se realmente ci mancano dei capi necessari e dobbiamo acquistarli senza prosciugare il portafogli.

Anche senza saldi possiamo acquistare così capi autunnali nuovi per vestire bene e spendere poco

Nonostante il periodo in cui l’abbigliamento autunno-inverno è in vendita a prezzo pieno, noi possiamo farcela. Per prima cosa sistemiamo gli armadi e il modo migliore è quello di farlo attraverso il cambio stagione. Vediamo realmente cosa abbiamo e possiamo utilizzare e cosa effettivamente ci manca. L’unica privazione che dobbiamo tenere in conto, solo per qualche mese, è l’idea di seguire le ultime tendenze. Costano troppo e durano poco, quindi non rientrano tra gli acquisti intelligenti a meno che non siamo in periodi di saldissimi. Tra l’altro possiamo vestire bene e con creatività anche senza acquistare l’ultima novità vista sui red carpet (tappeti rosso) delle manifestazioni di cinema e moda internazionali.

Facciamo una lista

Nero su bianco, scriviamo quello che realmente ci occorre. È un modo per evitare di entrare in negozio e spendere il budget previsto per un capo simpatico ma che non ci serve. Perché poi magari non possiamo spendere oltre per acquistare ciò che realmente ci occorre.

Preferiamo capi basic

Il basic (di base) non è di moda ma non ci fa sfigurare. Anche perché è necessario, quindi, preferiamo guardare al sodo. Ad esempio magliette in cotone, pantaloni, magari in jeans che utilizziamo tutto l’anno e se sappiamo abbinarli vanno bene anche in contesti più formali o di lavoro. Serve a poco acquistare una giacca di moda se poi ci manca il sottogiacca che può essere una maglietta semplice in cotone di qualità. Tra l’altro i capi basic sono quelli che costano meno in tutte le stagioni e mantengono un prezzo pressoché invariato anche durante i saldi.

Occhio ai negozi svuota tutto

Dobbiamo sempre alzare la testa perché in città qualche negozio che svuota tutto per rinnovo locali o simili, c’è sempre. In questo caso, tuffiamoci all’interno e prendiamo ciò che ci occorre e magari qualcosa in più.

I mercatini

Non sono solo il luogo dell’usato o della scarsa qualità. Osserviamo e leggiamo le etichette: se i materiali sono buoni cioè in cotone o cashmere, traspiranti e non plastificati possiamo acquistarli. Sono nuovi, di qualità e spesso anche con ottimo design. Si tratta di piccoli sotterfugi perché anche senza saldi possiamo acquistare così capi autunnali nuovi per vestire bene e spendere poco e soprattutto senza sensi di colpa. Poi appena scattano gli sconti di fine stagione, ci concederemo qualche sfizio in più.