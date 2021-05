Per perdere peso e rimodellare il corpo soprattutto quando l’età avanza, gli esperti raccomandano di curare l’alimentazione e di praticare sport. Ma non a tutti piace dedicarsi ad un’attività motoria o sollevare pesi in sala attrezzi. Meno ancora sono forse quelli che si sfiancherebbero a nuotare in piscina o in acque libere. Non a tutti piace muoversi e sudare sia che si tratti di corsa, di camminata, di bicicletta, di nuoto o di allenamento a corpo libero. Pur tuttavia anche chi appartiene al popolo dei sedentari ha la possibilità di perdere peso e rimettersi in forma. I nostri consulenti dimostreranno che anche senza fare sport di può dimagrire e accelerare il metabolismo dopo i 40 anni con 5 semplici trucchi.

Il primo passo da compiere riguarda proprio il modo in cui si preparano i cibi e il tipo di ingredienti che si usano abitualmente. A tal fine ricordiamo che “Costa meno di 50 euro l’elettrodomestico che fa risparmiare soldi e tempo a chi prepara ricette salutari e veloci”. Infatti anche acquistare alcuni semplici strumenti può agevolare e ottimizzare i tempi di cottura dei cibi e garantire un regime alimentare ipocalorico. Pertanto una corretta alimentazione aiuta anche senza fare sport a dimagrire e accelerare il metabolismo dopo i 40 anni con 5 semplici trucchi. La prima battaglia contro il sovrappeso e le eventuali patologie cardiovascolari si combatte proprio a tavola grazie ad alcune regole e alla combinazione degli alimenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Anche senza fare sport si può dimagrire e accelerare il metabolismo dopo i 40 anni con 5 semplici trucchi

La seconda mossa vincente consiste nel mangiare poco e spesso, cioè 5 volte al giorno inserendo due spuntini a metà mattinata e al pomeriggio. Altrettanto importante è la colazione a cui conviene riservare attenzione per non arrivare all’ora di pranzo come lupi affamati. A tal proposito i nostri consulenti consigliano “Le 3 colazioni più sane e migliori per dimagrire velocemente e accelerare il metabolismo”. Il terzo espediente prevede che si trascorra molto tempo in piedi magari mentre si sta al telefono, si stira, si cucina, si lavora.

Ciò perché secondo uno studio presente sullo European journal of preventive cardiology si possono perdere fino a 2,5 chili in un anno stando in piedi. In ultimo si consiglia di ridurre ai minimi termini la quantità di stress a cui ci si sottopone quotidianamente. Ciò perché le situazioni stressanti favoriscono la produzione di cortisolo che blocca il metabolismo per cui il glucosio permane nel sangue facendo produrre insulina all’organismo. In tal modo si innesca un meccanismo che porta all’accumulo di grasso o che per lo meno inibisce la scomposizione del grasso.