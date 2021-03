Parcheggiare, soprattutto per i neopatentati, non è sempre facile. Dopo diverse manovre per far entrare la macchina in uno stretto parcheggio pensiamo di essere al sicuro. In realtà molti di noi rischiano ancora di dover sborsare denaro. Ecco perché anche se siamo parcheggiati bene rischiamo multe salate se non facciamo questa cosa.

Le tante regole per i parcheggiati

Quando parcheggiamo dobbiamo pensare a molte cose. Non vogliamo infatti dover pagare multe a causa della nostra disattenzione. Ci sono alcune regole che tutti conoscono e provano a rispettare. Sappiamo ad esempio che bisogna posizionare la macchina all’interno delle strisce del parcheggio. Parcheggiare al di fuori dei bordi può costarci caro. Allo stesso modo non dobbiamo parcheggiare sugli attraversamenti pedonali. Bisogna anche fare attenzione al tipo di parcheggio. Dimenticarsi di pagare la sosta o di impostare il disco orario può avere spiacevoli conseguenze.

Ci sono però casi in cui pensiamo di avere la coscienza pulita. L’auto è parcheggiata dentro le strisce, abbiamo pagato il parcheggio, eppure veniamo comunque multati. La risposta arriva dall’articolo 157 del Codice della Strada. Questo ci dice chiaramente che anche se siamo parcheggiati bene rischiamo multe salate se non facciamo questa cosa. Ecco di cosa si tratta.

Il comportamento da evitare sempre

Ebbene sì, il parcheggio è tale, ed è a norma di legge, solo se spegniamo l’auto. Non farlo può costarci dai 218 ai 435 euro. Una bella somma quindi, che possiamo risparmiare con un semplice gesto. Sono infatti diversi i casi in cui ci troviamo a parcheggiare tenendo l’auto accesa. Molti lo fanno ad esempio d’estate. Spegnendo l’auto, infatti, si spegne anche l’impianto dell’aria condizionata.

Per mantenere l’auto fresca quindi molti la tengono accesa. In altri casi si tratta di una vera e propria disattenzione. Magari abbiamo ricevuto una telefonata o vogliamo controllare velocemente ad esempio di aver preso il portafoglio. In questi casi parcheggiamo, ma non spegniamo il mezzo perché abbiamo intenzione di ripartire entro pochi minuti. Ebbene, attenzione, anche in questo caso rischiamo multe salate.