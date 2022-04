La crisi economica ha messo in ginocchio un po’ tutti gli italiani e sapere di avere diritto ad un Bonus o una agevolazione è determinante. E alcune spese effettuate per la propria casa rientrano in determinati benefici. Che permettono di avere delle detrazioni al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ma è necessario conoscere in anticipo quando e come spettano le detrazioni in oggetto. Questo per essere sicuri di compiere i giusti passi per poterne beneficiare. Come ad esempio il pagamento della spesa che deve essere tracciabile. E anche se non tutti lo sanno cambiare la serratura di ingresso della propria abitazione da diritto ad una detrazione molto importante.

La detrazione che non ti aspetti per la serratura della porta e non solo

Tutti gli interventi che si realizzano sulla propria abitazione per difenderla dal rischio di atti illeciti da parte di terzi rientrano nel Bonus 50%. Che da diritto ad una detrazione della spesa sostenuta pari al 50% di quanto pagato e riconosciuta in 10 quote annuali di uguale importo.

Sostituire, quindi, la serratura della porta con una più sicura potrebbe costare la metà di fatto. Così come, ad esempio, sostituire spioncini, catenacci e lucchetti. In tutti questi casi si ha diritto a fruire della detrazione al 50% prevista dal Bonus ristrutturazioni.

Anche se non tutti lo sanno si ha diritto a questo Bonus se si sostituisce la serratura della porta di casa e non solo

A prevedere l’agevolazione è l’articolo 16-bis del TUIR. In esso è specificato quali sono le spese che rientrano nella detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

La detrazione del 50%, quindi, non si applica solo per interventi antisismici, di ristrutturazione o di riqualificazione energetica. Ma anche quando si vuol proteggere la propria casa dai ladri, dai vandali o da chiunque possa commettere un atto illecito. Come per le spese di ristrutturazione, però, il costo va pagato con bonifico parlante che contenga tutte le informazioni necessarie.

Una cosa va sottolineata, però: per questo tipo di intervento non è previsto il diritto al Bonus mobili ed elettrodomestici. A meno che la sostituzione della serratura non sia inquadrabile come:

manutenzione ordinaria;

manutenzione straordinaria;

restauro;

risanamento conservativo;

ristrutturazione edilizia.

A precisarlo la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 10 del 2014. In essa vengono elencati gli interventi che danno diritto, oltre che alla detrazione al 50%, anche al Bonus mobili.

Approfondimento

Quali elettrodomestici si possono comprare per arredare casa con lo sconto del 50% grazie al Bonus mobili più i documenti da conservare