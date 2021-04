La guerra con la polvere nelle nostre case sembra eterna, e senza mai un vincitore. Proprio quando crediamo di star finalmente vincendo la battaglia, scopriamo che in realtà qualche batuffolo di polvere è sopravvissuto alla nostra campagna di pulizia. La polvere sembra riuscire sempre a trovare rifugio nei luoghi più impensati. Purtroppo, a volte ce la lasciamo scappare proprio sotto il naso.

In tutte le case ci sono quei ricettacoli di polvere che, nonostante siano in bella vista, è come se fossero completamente invisibili.

Uno di questi ricettacoli è il termosifone, che molti si dimenticano di pulire. Un altro è lo spazio sotto i mobili.

Ma c’è un terzo temibile ricettacolo di polvere della cui esistenza ci dimentichiamo sempre, ed è il maggiore colpevole dell’accumulo di polvere nelle case.

Anche se non si vede questo è il posto dove si accumula più polvere in tutte le case.

Lontano dagli occhi, lontano dall’aspirapolvere

Di quale posto segreto stiamo parlando? Semplicissimo: della superficie superiore delle credenze in cucina, e degli armadi in camera da letto. Dato che queste superfici si trovano in alto e fuori dalla nostra portata, tendiamo a non pensarci.

Ma basta salire su una sedia e sbirciare sopra il frigorifero o sopra alle credenze per renderci conto che si tratta di un fatale errore. Anche se non si vede questo è il posto dove si accumula più polvere in tutte le case.

Ma perché le superfici superiori dei mobili diventano tali ricettacoli di polvere?

La spiegazione è molto semplice.

La polvere si solleva e va a depositarsi in alto quando spolveriamo

Quando spolveriamo in casa, in realtà la maggior parte della polvere non viene rimossa, ma viene semplicemente spostata. Sollevandosi nell’aria, le leggerissime particelle di polvere vanno poi a depositarsi anche sulle superfici più alte.

Se non abbiamo l’abitudine di spolverare anche sopra alle credenze più alte, è qui che si vanno ad accumulare tutte le particelle di polvere che non siamo riusciti a rimuovere nel resto della casa.

Ma niente paura, c’è una soluzione: si tratta di utilizzare in maniera insolita uno strumento che moltissime famiglie hanno in casa. Parliamo dell’aspirapolvere robot. Ecco come utilizzarla per pulire sopra ai mobili.