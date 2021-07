Come già scritto in report precedenti (clicca qui per leggere) la probabilità che un investimento in azioni Italgas possa portare a un guadagno è, con lo storico a disposizione, del 100%. Abbiamo mostrato, infatti, che già a partire da un investimento della durata di due anni la probabilità di avere un rendimento positivo è del 100% con un rendimento medio annuo di circa il 14%.

Tuttavia anche se nel lungo periodo le azioni Italgas sono un ottimo investimento in questo momento è meglio attendere.

Come si vede dal grafico, infatti, è ormai da marzo che le quotazioni si stanno muovendo in prossimità di area 5,542 euro (I obiettivo di prezzo). Solo il deciso allontanamento da questo livello potrebbe dare direzionalità al titolo che continua ad alternare segnali rialzisti e ribassisti dello Swing Indicator. Ci troviamo, quindi, in una situazione di stallo. Servirebbe u deciso break, sia esso al rialzo o al ribasso, per romperlo e partire per un movimento direzionale.

Per capire quali siano i livelli da monitorare per anticipare l’inizio di un movimento direzionale siamo andati a guardare il time frame giornaliero. Abbiamo, quindi, individuato i seguenti livelli: 5,568 euro e 5,614 euro.

Una chiusura giornaliera superiore a 5,614 euro farebbe scattare la proiezione rialzista, una inferiore a 5,568 euro, invece, farebbe scattare il ribasso sul titolo.

Dal punto di vista dei fondamentali la situazione del titolo, ma non poteva essere altrimenti visti i grafici, è abbastanza controversa.

Da un lato, infatti, il rapporto prezzo/utili è inferiore alla media dei suoi competitors e ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Dall’altro Italgas è una delle aziende con le più deboli prospettive di crescita secondo le stime degli analisti. Inoltre, secondo le attuali stime degli analisti, il potenziale di progressione dell’Utile Netto per Azione (EPS) per i prossimi anni è limitato.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 5%.

Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 16 luglio a 5,58 euro in rialzo dello 0,14% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale