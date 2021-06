Un ortaggio estivo tipico delle regioni del sud Italia, dalla forma allungata che viene raccolto nel mese di luglio e agosto. Un peperoncino verde, che erroneamente da quanto si pensi, non è affatto piccante, ma ha un sapore dolce e molto gustoso.

Con il 90% di acqua e con solo 50 chilocalorie per 100 grammi, è un ortaggio ottimo da mangiare per chi segue un regime alimentare controllato.

Le proprietà e i benefici

Parliamo dei friggitelli, una varietà di peperone, dalle dimensioni più piccole e molto più digeribile. Ricco di acqua e fibre, è un alimento che favorisce il transito intestinale. La vitamina C, conferisce ai friggitelli, un’azione antiossidante, ossia contrasta i radicali liberi causa dell’invecchiamento. Non solo, sono un’ottima fonte per migliorare il funzionamento del sistema immunitario.

I friggitelli sono facilissimi da coltivare, sia in vaso che in piena terra. La loro semina avviene in primavera, necessitano di un clima mite e temperato e di un’ottima esposizione al sole.

Anche se la tradizione pugliese lo propone fritto ecco come cucinare questo ortaggio di stagione in versione leggera ma molto gustosa

I friggitelli sono un ortaggio tipico del sud Italia. La tradizione culinaria pugliese, in particolare, li presenta fritti. Vengono immersi nell’olio bollente, interi e senza nessun tipo di impanatura, lasciando il picciolo attaccato all’ortaggio. Sono serviti molto caldi e accompagnati solo da un po’ di sale. Non servono posate per mangiare i friggitelli, ma basta prenderli dal picciolo e gustarli ancora caldi.

I friggitelli fritti sono buonissimi, ma in vista della prova costume, possiamo cucinare il nostro ortaggio in versione light. La prima è la cottura in forno. Basta lavare i nostri friggitelli sotto acqua corrente. Asciughiamoli bene e disponiamoli su una teglia da forno. Aggiungiamo un filo di olio, il sale e cuociamo a 180 gradi per 30 minuti. Un contorno facile e veloce, che accompagna qualsiasi tipo di secondo piatto.

Un’altra alternativa leggera e gustosa

I friggitelli possono essere mangiati crudi. Basta lavarli e privarli del picciolo e dei semi. Tagliamoli a rondelle e aggiungiamoli ad una insalata mista, o ancora alla caprese. Se vogliamo essere più creativi, possiamo preparare un’insalata a base di friggitelli crudi, feta e olive, o un cous cous.

I friggitelli mangiati crudi, manterranno intatte tutte le proprietà nutritive.