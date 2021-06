D’estate amiamo mangiare il pesce in tutte le sue forme per pranzo o cena. Il surimi è composto da un misto di pesci che vengono dai mari freddi. È mischiato con acqua e additivi come amido di grano, fecola di patata, bianco d’uovo, latte, olio di colza.

In seguito il tutto viene pressato per formare il surimi di base che viene surgelato direttamente sulla nave che lo trasporta.

La pasta viene cotta in un secondo momento, poi arrotolata e tagliata in bastoncini e pastorizzata al vapore. A volte, viene aggiunta anche della polpa di granchio o semplicemente un aroma sempre di granchio.

Anche se il surimi ci piace attenzione a utilizzare questi bastoncini di pesce come aperitivo o nelle nostre insalate perciò ecco 5 consigli prima di consumarne in quantità

Nonostante le aziende facciano degli sforzi per mantenere una composizione naturale, questo prodotto è sempre trasformato. Anche se alcuni additivi sono utilizzabili, altri sono completamente da vietare.

Ad esempio i polifosfati che potrebbero aumentare il rischio di malattie renali e cardiovascolari. Oppure, il glutammato che potrebbe dare mal di testa e provocare reazioni allergiche. Attenzione anche al sorbitolo e all’amido di grano che sono pericolosi per i celiaci ed intolleranti al glutine.

Ecco a cosa fare attenzione

