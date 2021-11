Il rialzo prospettato a fine agosto (Ancora un falso segnale rialzista sul titolo TAS o è la volta buona che si parte al rialzo?) ha dato una bella soddisfazione agli azionisti che hanno guadagnato oltre il 20%. Tuttavia, anche se ancora per poco il rialzo delle azioni TAS potrebbe continuare. Di questo, però, ci occuperemo nella prossima sezione.

TAS è un titolo molto solido in quanto la sua situazione finanziaria è molto buona con l’indice di liquidità, sia di lungo che di breve, ben superiore a 1. Inoltre il debito totale sul capitale è inferiore al 60%.

Purtroppo, però, dal punto di vista della valutazione sulla base dei multipli di mercato il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Questa condizioni è una diretta conseguenza in un secondo trimestre del 2021 non proprio entusiasmante. L’azienda, infatti, ha riportato un risultato mediocre del secondo trimestre con guadagni minori e un più debole controllo dei costi, anche se i ricavi sono migliorati (+35% rispetto allo stesso periodo del 2020). In particolare, c’è stata una perdita netta dei oltre 500.000 euro a fronte dell’utile registrato nel 2020.

Anche se ancora per poco il rialzo delle azioni TAS potrebbe continuare: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario TAS (MILTAS) ha chiuso la seduta del 8 novembre a quota 2,15 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso sul titolo TAS è rialzista ed è diretta verso il III obiettivo di prezzo in area 2,24 euro. Le ultime quattro settimane, però, hanno fatto registrare una diminuzione della spinta rialzista tanto che le quotazioni non riescono a superare la resistenza in area 2,17 euro. Il prezzo delle azioni TAS, quindi, risulta essere ingabbiato all’interno del trading range 2,13 euro – 2,17 euro. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità al titolo.

Tuttavia va notato che i margini di apprezzamento al rialzo sono abbastanza limitati. Il raggiungimento del III obiettivo di prezzo, infatti, è seguito, con elevata probabilità da almeno un ritracciamento.

Qualora, invece, la tendenza dovesse virare al ribasso. allora l’obiettivo più vicino è quello in area 2,06 euro.