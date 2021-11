Spesso, vento, freddo e pioggia non sono proprio sinonimo di moda. L’inverno è ormai alle porte e il gelo non tarda ad arrivare. Questo vuol dire che bisogna sicuramente proteggersi e ripararsi al meglio, per evitare malanni di stagione.

Se siamo a casa, il problema è minore, anche se dovremmo mantenere un certo stile, eliminando tutte le tute inguardabili. Quando dobbiamo andare al lavoro o sbrigare commissioni, però, non possiamo certo scendere in pigiama, avvolti da un piumone.

Le cose potrebbero complicarsi se fuori piove e le raffiche di vento sono spropositate. La soluzione non è chiudersi in casa o rinunciare ai look del momento, anche perché, per fortuna, le tendenze di oggi offrono tante possibilità. Non sono mode esclusive solo per le giovani ventenni, ma anche chi ha superato gli “anta” può tranquillamente scegliere tra tante alternative.

Infatti, anche quando piove ecco come rimanere alla moda a 50 anni con queste idee calde e comode, per sentirci sempre belle e piene di fascino. Sia che vogliamo mantenere uno stile più elegante e raffinato, anche classico, sia più eccentrico o sportivo e casual, è importante non trascurare tutti i dettagli. A partire dall’ombrello, scegliamone uno resistente ma con delle belle stampe o fantasie più tradizionali, ma ricche di personalità.

La prima opzione prevende l’uso dei famosi trench, che per adesso spopolano. Nonostante i tagli più o meno classici, rappresentano un must dell’inverno 2022. Basterà sceglierne uno in linea con il proprio gusto, di colore scuro, come le tonalità del bosco, per evitare che si notino macchie di pioggia o fango. Se siamo freddolose, optiamo per un modello imbottito all’interno o indossiamo una maglia termica sotto il nostro outfit.

Potremmo abbinarlo a degli stivali in pelle, o altro materiale idrorepellente, oppure usiamo uno spray apposito che rende la superfice impermeabile. Suola grossa a carrarmato o con tacco grosso, per evitare di scivolare, mantenendo sempre un look da passerella.

In alternativa, per un effetto più singolare, optiamo per una calda mantella in lana, con o senza frange, che ci avvolga completamente. In commercio esistono svariati modelli con diverse lunghezze e fantasie.

Outfit sotto il cappotto

Sotto potremo sbizzarrirci e indossare sia gonne lunghe o anche al ginocchio, anche di jeans, ma meglio non troppo larghe, a prova di vento.

Per evitare di patire il freddo, usiamo calze termiche o comunque pesanti, da abbinare al colore delle scarpe. Se piove non osiamo pantaloni troppo lunghi, rischiamo di inzupparli, sarebbe meglio portare quelli alla caviglia, da abbinare con un mocassino all’ultimo grido, con tacco grosso o zeppa.