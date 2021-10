Se da una parte tornano di moda giacche, cappotti, gonne e pantaloni, dall’altra tornano di moda anche alcuni accessori e preziosi. E infatti anche per l’autunno 2021 tornano di moda questi bellissimi gioielli pieni di significato. Questa moda autunnale sarà piena di capi che vengono dal passato. Tornano le giacche anni ’80, quelle con le maxi spalline, tornano poi le gonne di jeans e sono tornati anche i cerchietti bombati, come quelli di Prada. Oggi vediamo però un grande ritorno nel Mondo dei gioielli.

Il gioiello è parte del look: infatti basta una collana giusta, un bracciale o un orecchino che il nostro outfit assume un’allure completamente diversa. Magari abbiamo deciso di indossare una camicia over con un bel pantalone dal taglio flared, in questo articolo alcune proposte, ma abbiamo la percezione che manchi qualcosa. Un gioiello in questi casi salva veramente il look. Possiamo infatti abbinare una bella collana color oro e degli orecchini con delle pietre luminose. Oppure possiamo scegliere questi gioielli che sono tornati di moda.

Come amuleti

Che siano collane, bracciali o orecchini, il portafortuna deve esserci. E così il gioiello assume un ulteriore significato. Può essere un portafortuna, può proteggerci, darci forza oppure allontanare le vibrazioni negative.

Ad esempio ci sono molte collane con la tormalina nera. Questa è una pietra nero scuro che ha la capacità di allontanare le energie negative e favorisce quelle positive. Aiuta a sciogliere i nodi emotivi e aiuta a ritrovare una pace interiore. Un’altra pietra è il quarzo, questa ha la capacità di ampliare le energie positive.

Poi ci sono i gioielli con gli animali, questi infatti in molte culture hanno uno specifico significato. PDPaola ha realizzato dei gioielli con lo scarafaggio, su di esso sono incastonate delle pietre come la labradorite o zirconi. Lo scarafaggio per gli antichi egizi era simbolo di rinascita. Stroili ha realizzato delle collane con le farfalle, che invece sono simbolo dell’anima. Con la coccinella, che è simbolo portafortuna, sono bellissimi i gioielli di Dodo. Ma esistono anche tantissimi gioielli con altri animali. Ad esempio la tartaruga è simbolo di immortalità, il pipistrello è simbolo di fortuna, l’orso è simbolo di buona sorte.

Insomma i gioielli che nascondono un significato e ci proteggono stanno tornando di moda. Non resta che scegliere il nostro. Oppure comprare dei piccoli charm e metterli tutti insieme nello stesso pendente o bracciale.

