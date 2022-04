La meditazione è una pratica di cui si sente parlare spesso. È una tecnica che rigenera il corpo liberandolo dallo stress e dall’ansia, ma al contrario di altre attività con lo stesso principio come camminare, ascoltare musica o leggere connette mente e corpo. Ci si concentra sul momento presente, focalizzando l’attenzione sul “qui e ora”. In questo modo, ansia e stress da carico di lavoro intenso, da problemi quotidiani o altri non riguardano più quel preciso istante di concentrazione. Vengono quasi tralasciati per cercare di riconnettersi con sé stessi, trovare di nuovo l’equilibrio e la stabilità ideale per noi.

Prepariamoci per il qui e ora

Prima però di acquistare pacchetti in palestre o centri, possiamo vedere se è la pratica giusta per noi, sperimentando alcuni esercizi direttamente a casa. Questi ci faranno capire se la meditazione potrebbe essere la risposta ai nostri problemi o solo se fa davvero per noi. Non deve necessariamente piacerci da subito, ma può essere un amore che ha bisogno di tempo per maturare e diventare qualcosa di concreto e utile. Bisogna vederlo come un rituale di benessere e, per questo, è necessario creare il proprio spazio meditativo. Quindi l’ideale sarebbe trovare un luogo dove nessuno ci può disturbare, durante tutto il percorso di meditazione. Prendersi il tempo per sé stessi è importantissimo per la buona riuscita della pratica. Inoltre, scegliere la giusta posizione è un altro punto importante. Prediligiamone una dove siamo più comodi, meglio su una superficie piana come il pavimento.

Anche per i principianti ecco un semplice esercizio di meditazione da fare in casa per allontanare stress e ansia

Dopo aver trovato il nostro posto comodo e isolato, sediamoci, rilassiamoci e cerchiamo di controllare il respiro. Inspiriamo ed espiriamo. Possiamo concentrarci su questo durante la meditazione, oppure su un mantra o su un oggetto. Anche se la mente divaga, cerchiamo sempre di riportare l’attenzione sul soggetto che abbiamo scelto. L’esercizio che potrebbe introdurci alla pratica della meditazione è il respiro consapevole. Una pratica basilare e molto semplice. Immaginiamo il cammino che l’aria compie entrando e uscendo dal nostro corpo. Sentiamo che entra nel naso, passa nella gola e nell’esofago, raggiunge i polmoni e si irradia, invadendoli. All’inizio è quasi fredda e dopo, all’uscita, è calda. Esce dalla bocca e si disperde nell’ambiente. Cerchiamo di focalizzarci su questo esercizio per circa 10 minuti. Anche per i principianti ecco un semplice esercizio per allontanare non solo i cattivi pensieri, ma anche per ritrovare l’equilibrio nel qui e ora.

