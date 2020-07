Anche nel settore media ci sono ottime opportunità di investimento: un titolo azionario da seguire con attenzione individuato dal nostro Ufficio Studi è Rai Way.

Va detto che dal punto di vista delle raccomandazioni degli analisti e dell’analisi fondamentale non ci sono molti spazi di apprezzamento. Tuttavia, andando a studiare i grafici i nostri analisti hanno individuato in Rai Way un’interessante opportunità di investimento.

Ricordiamo, poi, che ill 27 luglio il titolo stacca il dividendo che alle quotazioni attuali presenta un rendimento di circa il 4%.

Rai Way (MIL:RWAY) ha chiuso la seduta del 21 luglio a 5,90€ invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Nonostante la battuta di arresto, la proiezione in corso è rialzista e punta al I° obiettivo di prezzo in area 6,129€. Affinché ciò accada, però, è importante recuperare al più presto area 5,931€. Qualora la resistenza costituita dal I° obiettivo in area 6,129€ dovesse essere rotta, le quotazioni punterebbero il II° obiettivo di prezzo in area 6,651€. La massima estensione del rialzo, invece, si trova in area 7,17€ per un potenziale rialzista di oltre il 30%.

Chiusure giornaliere inferiori a 5,808€ farebbero accantonare lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale la tendenza è al rialzo, ma le quotazioni stentano a superare l’importante resistenza in area 6,05€. La violazione di questo livello farebbe scattare un’ulteriore gamba rialzista con obiettivo in area 6,958, con un potenziale rialzista del 20% circa. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 8,431€ (III° obiettivo di prezzo) con un potenziale rialzista di oltre il 40%.

Time frame mensile

Nel lungo periodo non ci sono ostacoli sul cammino che porta al I° obiettivo di prezzo che passa in area 6,612€. Come si nota dai livelli cui si trovano il II° e III° obiettivo di prezzo il potenziale rialzista nel lungo periodo è enorme, ma bisogna sempre prestare attenzione ai supporti chiave. Ad esempio, una chiusura mensile inferiore a 6,623€ potrebbe far accantonare lo scenario rialzista di lungo periodo.

Approfondimento

Pensare a un investimento di carattere speculativo con questo titolo azionario potrebbe essere un’ottima idea