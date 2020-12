Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Anche la vitamina D può essere pericolosa. Questo è il titolo che si potrebbe dare a un articolo catastrofista, se noi di ProiezionidiBorsa volessimo allarmare i lettori. Come tutte le sostanze e le attività che riguardano il corpo umano, il sovradosaggio può rivelarsi dannoso – la vitamina D non fa eccezione. A differenza di quel che succede in altri casi, però, per abusare di questa sostanza bisogna proprio impegnarsi.

Anche la vitamina D può essere pericolosa, ma la paranoia fa più danni

Partiamo innanzitutto da come ci si procura questa vitamina in maniera naturale. La fonte fondamentale è la luce solare: essa filtra attraverso la pelle e l’organismo la immagazzina sotto forma di colecalciferolo, o vitamina D3. Tuttavia, non soltanto il sole ci fornisce questo elemento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Includere pesce, fegato, uova, funghi (in minor parte) nella dieta è un ottimo modo per fare il piano di vitamina D. Ne abbiamo parlato anche in questo articolo.

Alimenti piuttosto comuni, che anche in dosi massicce non comportano un eccesso di vitamina D.

Quando “tanto” diventa “troppo”?

Secondo la Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro, 10 µg (microgrammi) è il fabbisogno medio giornaliero degli adulti. Per superare la dose massima tollerata dal nostro organismo si dovrebbe assumere una dose di circa cento volte maggiore.

Numeri che non possono decisamente avere a che fare con la dieta, piuttosto con l’ansia fabbricata da notizie approssimative e scarsa conoscenza in merito.

Questo sovradosaggio, infatti, è “colpa” della paranoia da integratori, sicuramente non somministrati sotto consiglio di un medico.

Quanta D al dì?

Abbiamo ripetuto sopra quanto la vitamina D può essere pericolosa se somministrata senza criterio. La posologia non vale per tutti; i parametri variano in base all’età, alle abitudini, al tipo di pelle, agli indumenti indossati solitamente. Siccome la pelle è responsabile della captazione della D, il suo colore e l’esposizione abituale al sole giocano un ruolo essenziale nel dosaggio giornaliero.

Proiezioni di Borsa raccomanda di discutere sempre con uno specialista se e in quali dosi cominciare ad assumere qualsiasi tipo di integratori.