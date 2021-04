Non solo la piastra deve essere pulita, anche la caldaia del ferro da stiro va pulita e si può fare così in poche semplici mosse. Come ben tutti sanno per far funzionare questo strumento è necessaria dell’acqua che andrà inserita nella caldaia. In passato abbiamo già affrontato vari metodi per pulire la piastra del ferro nera o ingiallita che potrebbe macchiare il capo che stiamo stirando. Ma è importante fare una pulizia completa di questo oggetto, e ciò significa anche pulire la caldaia.

I vari tipi di caldaia

Ogni ferro da stiro ha il suo tipo di caldaia. Ci sono quelle piccole che si trovano direttamente all’interno del ferro e ci sono anche quelle grandi su cui solitamente poggia il ferro da stiro. Per chi usa un vaporetto il discorso non cambia, perché anche questi hanno una caldaia, grande o piccola che sia. E quindi anche questa andrà pulita. Ma come si può fare?

Anche la caldaia del ferro da stiro va pulita e si può fare così in poche semplici mosse

Il procedimento per pulire la caldaia è molto facile. Infatti basta creare una soluzione al 50% di acqua e al 50% di aceto. Ora accediamo il ferro e portiamolo a temperatura, come se dovessimo stirare qualcosa. Una volta caldo dobbiamo fare uscire tutta la soluzione presente nella caldaia tramite il vapore. Si consiglia di farlo sopra un lavandino o nella vasca da bagno.

Una volta terminata tutta l’acqua, che è fuoriuscita sotto forma di vapore, aspettiamo che il ferro si raffreddi. Una volta freddo svuotiamo la poca soluzione rimasta nella caldaia. Ora ripetiamo l’operazione però con una soluzione al 90% di acqua e 10% di aceto. Una volta completata anche la seconda ondata la nostra caldaia sarà super pulita. È molto importante pulire il ferro da stiro per evitare possibili guasti.

