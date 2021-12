Stiamo per arrivare alle ore più impegnative di fine anno. Non solo da un punto di vista dietetico, ma anche dei preparativi. Se avremo messo a dura prova la bilancia, tranquilli che non è ancora finita. Il cenone del 31 passato con gli amici avrà poi il seguito del pranzo del primo con tutti i parenti. In pratica, in pochissime ore rischiamo di mettere su i chili di un’intera settimana. Ecco, perché ci teniamo a lanciare qualche suggerimento utile ai nostri Lettori. Attenzione a questi 3 cibi natalizi che alzano il colesterolo alle stelle ma questa tisana vincente potrebbe combatterlo efficacemente. Cibi natalizi che poi sono spesso anche quelli di Capodanno. Ma, oltre a mangiare, anche impiattare perfettamente a Capodanno è una tradizione ma se facciamo questi errori banali sarà un vero disastro.

La presentazione è d’obbligo

Questi momenti di incontri familiari sono anche però l’occasione di qualche piccola e grande critica che potrebbe piombare inattesa. Mentre i maschietti potrebbero attaccarsi alla qualità del vino, le signore controllano in maniera molto pignola la tavola. E la prima cosa che salta agli occhi è la tovaglia. Attenzione a non presentare una tovaglia stropicciata o con qualche macchiolina. Una volta le nostre nonne mettevano la tovaglia in tavola e poi la passavano e rifinivano col ferro da stiro. Un sistema efficace per evitare di trovarsi con qualche pieghetta antipatica e antiestetica che avrebbe poi scatenato le critiche.

Anche impiattare perfettamente a Capodanno è una tradizione ma se facciamo questi errori banali sarà un vero disastro

Un’abitudine presente all’estero e molto meno in Italia è quella di segnare i posti. Diamo sempre per scontato che i parenti, soprattutto, si siedano sempre allo stesso posto. Il problema sorge se in queste occasioni abbiamo ospiti nuovi e potrebbe crearsi qualche attimo di imbarazzo. Presentare invece una tavola con i posti segnati come accade durante i matrimoni è un’idea originale e molto efficace. Che potrebbe essere ancora più efficace se col segnaposto c’è un piccolo pensiero per l’ospite. Ricordiamoci che una pianificazione perfetta è un punto di partenza non da poco anche se mangiamo con gli amici. Un chiarissimo messaggio di organizzazione efficace e fatta molto bene.

E proprio in tema di errori clamorosi, ricordiamoci di non lasciare mai le bottiglie di plastica sul tavolo. Utilizziamo invece le caraffe e i decanter per fare bella figura, dando dimostrazione di efficienza e organizzazione.

