Anche il sotto bruciato delle padelle tornerà a splendere con un po’ di sale

Pentole e padelle sono utensili molto delicati. Li usiamo quotidianamente, per questo sono soggetti a un continuo logorio. Trattarli nel modo opportuno, evitando graffi e incrostazioni, è necessario se si vuole badare alla nostra salute.

Le inevitabili macchie di bruciato sul fondo

Ma le padelle non si rovinano solo internamente. Si rovinano anche, e soprattutto, esternamente. Essendo costantemente esposte al fuoco, il materiale esterno si annerisce facilmente, dando una sensazione poco piacevole di sporco.

Specialmente impilandole insieme alle altre, o nello stesso ripostiglio in cui si trovano dei generi alimentari, sarebbe bene che le nostre padelle fossero ben pulite. Dentro e fuori.

Se dentro sporco e incrostazioni vengono via più facilmente, mandar via dall’esterno i segni delle fiamme è più difficile. Ma anche il sotto bruciato della padella tornerà a splendere con un po’ di sale e qualche goccia d’aceto bianco. Vediamo come.

Anche il sotto bruciato della padella tornerà a splendere con un po’ di sale e qualche goccia d’aceto bianco

Per riparare all’apparentemente irreparabile basta, in verità, davvero poco. Abbiamo bisogno solo di un po’ di sale (sia grosso che fino) e di qualche goccia d’aceto bianco (che ci ha già salvato in altre situazioni).

Prendiamo la padella il cui fondo esterno è incenerito dalle fiamme. Poggiamola su un piano che ne garantisca la stabilità. Ora spargiamo un mix di sale grosso e sale fino sul fondo esterno.

Dopodiché versiamo anche qualche goccia d’aceto bianco (senza bisogno di esagerare). Ora non ci resta che prendere una spugna o una pezzuola e cominciare a strofinare per qualche minuto.

Con un po’ di olio di gomito e l’effetto combinato di sale e aceto, il sotto della nostra padella tornerà a splendere. Lo stesso metodo, va da sé, è utilizzabile anche per pentole e casseruole. Le vostre stoviglie sembreranno appena nuove di zecca.