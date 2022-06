Con il caldo e la siccità di questo ultimo periodo, stiamo soffrendo un po’ tutti. Sembriamo anime in pena, in cerca di una qualsiasi forma di refrigerio. Come noi, anche i nostri animali patiscono il caldo. Lo capiamo perché sono meno attivi, si sdraiano tutto il giorno sulle superfici più fresche della casa, in lavandini e piatti doccia e hanno l’aria sempre un po’ sbattuta. Anche se ci stiamo impegnando per addestrare il nostro gatto a non salire sui mobili, quando si tratta di farlo sentire meglio, possiamo fare un’eccezione. Oggi condivideremo alcuni rimedi pensati per rinfrescare il nostro gatto e dargli sollievo.

Altolà al condizionatore

Lo sappiamo, molti pensano di fare del bene lasciando il gatto in una stanza con il climatizzatore a manetta. In realtà, sarebbe bene evitare di ricorrere a questo sistema per rinfrescarlo, in quanto potrebbe raffreddarsi e ci troveremmo a dover curare sintomi come occhi che lacrimano e starnuti vari. Molti li spazzolano di frequente e passano un panno umido sul pelo. Queste sono norme sempre valide. Rimuovere il pelo in eccesso, che trattiene calore, è sempre una buona idea e se il gatto lo gradisce, anche un panno umido potrebbe essere una soluzione valida per dargli qualche attimo di refrigerio.

Anche il nostro gatto soffre il caldo estivo, ma con questi rimedi casalinghi possiamo dargli sollievo e rinfrescarlo

Oltre ai metodi classici che abbiamo appena visto, per rinfrescare il nostro gatto in caso di caldo estivo molto intenso, ci basteranno alcuni accorgimenti. Potremmo predisporre un panno bagnato davanti ad una presa d’aria. In questo modo, l’aria che circola sarà più fresca e il gatto gradirà sicuramente, senza correre il rischio di farlo ammalare. In alternativa, possiamo nebulizzare periodicamente un po’ d’acqua fresca intorno a lui, facendo attenzione a non spruzzargliela direttamente addosso, cosa che non gradirebbe. Un’altra validissima idea è posizionare dei cuscinetti refrigerati (quelli che usiamo per le borse frigo) sotto la cuccetta o la copertina sulla quale si sdraia abitualmente. Il suo riposo sarà decisamente più piacevole.

Non dimentichiamoci l’acqua

In linea di massima, è bene tenerlo sempre idratato, cambiandogli l’acqua più volte al giorno, affinché ce l’abbia sempre fresca. Se non siamo in casa, possiamo lasciargli qualche cubetto di ghiaccio nella ciotolina, così da assicurarci di lasciargliela sempre fresca. È buona norma posizionare d’estate più di una ciotola d’acqua in giro per casa. Oppure, possiamo optare per le fontanelle automatiche che la tengono fresca in automatico. Anche il nostro gatto soffre il caldo estivo, ma con questi rimedi casalinghi, riusciremo a tenerlo al fresco il più a lungo possibile, dandogli sollievo e rendendolo più sereno.

