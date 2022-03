Anche il DAX sta realizzando un bottom di lungo termine? Evidenze cicliche, planetarie e grafiche paiono confermarlo

Il rialzo che ha coinvolto alcuni principali indici pone un legittimo interrogativo.

Si sta formando, o si è già formato, un possibile bottom di lungo termine?

Abbiamo già dato una risposta generale, considerando un ciclo di lungo dei principali indici azionari.

Oggi ci domandiamo se tale possibilità sia valida anche per il DAX.

Anche il DAX sta realizzando un bottom di lungo termine? Evidenze cicliche, planetarie e grafiche paiono confermalo

In primis, notiamo una importante linea di supporto che, unitamente alla retta di resistenza di rimando, forma un rilevante canale rialzista, come da seguente grafico.

In data 7 marzo, in corrispondenza della linea inferiore, per il momento si è formato un bottom. Peraltro in un’area di prezzo già indicata come target da Magic Box.

Inoltre notiamo, come da seguente grafico, che tali linee fanno parte di più ampie trend lines di supporto e resistenza del trend iniziato nel 2.009.

Ma notiamo anche che il ciclo, di cui abbiamo parlato nell’articolo di ieri, consente l’individuazione di importanti bottom sul DAX. E l’ultimo scadeva proprio a marzo di quest’anno.

A partire, infatti, dalla seconda retta verticale, sono state tracciate linee verticali sempre alla stessa distanza e notiamo che individuano, anche sul DAX, altrettanti setup di minimo.

Evidenze planetarie

Nel mese di marzo ricominciavano peraltro anche alcuni cicli planetari, da una posizione di congiunzione tra un pianeta più lento ed uno più veloce.

Anche tale elemento contribuisce a dare una risposta positiva alla domanda: anche il DAX sta realizzando un bottom di lungo termine?

Nel mese di febbraio e marzo troviamo infatti diversi cicli di questo tipo in ripartenza.

Curva dei rendimenti della Germania

Conferme del fatto che il DAX, dopo aver segnato un bottom di lungo termine, si appresta a ripartire sono fornite anche dalla curva dei rendimenti della Germania.

L’analisi sovrapposta delle curve attuale, a un mese a 12 mesi, dimostra che i tassi si stanno alzando e così l’inclinazione della curva stessa.

Il differenziale tra le scadenze critiche di 2 e 10 anni risulta in aumento ed in buona salute rispetto ad altri paesi occidentali. Questo valore per la Germania è dello 0,74% in aumento rispetto a 1 mese fa (0,59%) ed a 12 mesi fa (0,37%).

Un differenziale molto più ampio rispetto a quello per esempio degli Stati Uniti che è dello 0,19%.