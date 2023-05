Sbaglia chi pensa che un vegano debba rinunciare alla bontà di un dolce. Esistono infatti tantissime ricette gustose realizzate senza prodotti di origine animale. Indubbiamente serve tanta fantasia e l’utilizzo di nuovi ingredienti. Tuttavia il risultato è sempre ottimale. A darci dimostrazione di questo è Davide Campagna, che sul suo blog propone una ricetta semplice, ma molto interessante. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

A differenza di quanto si possa pensare, anche i vegani non rinunciano al dolce. Infatti anche in questa categoria non mancano i golosi. Indubbiamente in questo caso è richiesto l’uso di prodotti diversi, assolutamente non di origine animale. Dunque al dolce non si dice no, ma occhio agli ingredienti. A supporto di questa tesi, c’è la ricetta di Davide Campagna. Un’idea vegana, semplice da realizzare e gustosa quanto un dolce qualsiasi.

Cosa mangia chi segue un’alimentazione vegana

Quando parliamo di alimentazione vegana intendiamo una dieta che prevede l’esclusione totale di cibi di origine animale. Dunque non parliamo solo di carne e pesce, ma anche prodotti derivati dagli animali. Ad esempio latte e uova. E allora di cosa si nutre un vegano? Solo di alimenti di origine vegetale, come ad esempio frutta, verdura, legumi e cereali. Tuttavia come sostituti del formaggio, vengono utilizzati prodotti alternativi, tra questi tofu e soia. Ed ancora a sostituire le uova c’è l’aquafaba, mentre per il latte l’ideale è quello di mandorle, avena e riso. In ogni caso i vegani hanno a disposizione un’ampia scelta di prodotti da utilizzare nella quotidianità.

Anche i vegani non rinunciano al dolce: scopri la ricetta golosa di Davide Campagna

A colazione o merenda, questa ricetta vegana sarà apprezzata anche da chi non segue questo tipo di dieta. Davide Campagna attraverso il suo blog “Cottoaldente” ci propone un dolce davvero invitante. Ecco gli ingredienti che ci occorrono per preparare la panna cotta vegan:

200 g di latte di cocco a crema;

100 ml di latte di cocco da bere;

1 g di agar agar;

30 g di zucchero;

80 g di more;

80 g di mirtilli;

1 cucchiaio di acero;

acqua.

Innanzitutto come ci mostra Davide su instagram, si versano in un pentolino crema e latte di cocco. Si aggiunge lo zucchero e si porta ad ebollizione. In seguito si aggiunge l’agar agar e si mescola per circa un minuto. A questo punto possiamo versare il composto in 3 stampi e far raffreddare in frigorifero per circa un’ora. Nel frattempo possiamo preparare la salsa. Si mettono in un pentolino le more, i mirtilli, un minimo di acqua. Se si gradisce anche lo sciroppo di acero e si lascia cuocere. Con l’aiuto di una forchetta schiacciare i frutti di bosco e continuare con la cottura. Una volta ottenuta una purea leggermente densa far raffreddare. Per l’impiattamento, serve semplicemente mettere la panna cotta di cocco in un piatto e versare la salsa di frutti di bosco aggiungendo infine della scorza di limone.